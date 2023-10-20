Захоплюють слухачів! Найкращі пісні цієї осені — добірка українських треків

Від розмаїття та якості нової української музики інколи голова йде обертом! Ще кілька років тому на це було складно сподіватися, проте український шоу-бізнес квітне новими іменами та яскравими виконавцями.

Звісно, не всі пісні, які є популярними, справді варті уваги, але для розвитку українського шоу-бізнесу потрібні різні формати та жанри. Якщо ти любиш та чекаєш нових релізів від відомих та маловідомих артистів, ми підготували добірку — найкращі українські пісні цієї осені.

Найкращі українські пісні осені 2023 — нова українська музика

Важливо: добірка є суб’єктивним поглядом, та, на жаль, не може охопити всіх талановитих артистів та їхні пісні. Але якщо хтось із виконавців тобі дуже сподобався, підтримай український шоу-біз — прослухай треки та додай в обрані, а ще можна відвідати концерти.

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Dissapeared Completely — Illusions

Інді-рок-гурт з Києва притягує лірикою. 20 жовтня вони випустили другий повноформатний альбом, який точно вартий уваги. За назвою та стилем пісень можна здогадатися, що фронтмен надихався гуртом Radiohead.

Проте це саме той формат, якого не вистачає українській музиці. Своє знайомство ти можеш почати з треку Illusions.

Latexfauna — Masandra

Пісня зазнала багато критики та схвальних коментарів, адже поки що є найбільш зухвалою та відвертою в українському шоу-бізнесі. Такий кліп зняли, щоб заохотити людей підписуватися на OnlyFans, де гурт збирає кошти на ЗСУ.

Оцінити, чи твій це формат, ти можеш у нашому матеріалі.

Жадан і Собаки — Рогань

Гурт Жадан і Собаки за останні два роки набирає обертів та популярності. Фронтмен гурту та письменник Сергій Жадан знімається у кліпах та виконує пісні разом з Євгеном Турчиновим.

Нова пісня Рогань присвячена дитячим стосункам, дружбі та інколи зовсім недитячим проблемам. Кліп на пісню зняв український режисер Антоніо Лукіч. Ця пісня та відеоробота точно варті місця в топі пісень осені 2023.

Саме з Рогані почалось звільнення Харківщини понад рік тому. Там загинув друг Сергія Жадана, це східна брама міста, що виходить на Донеччину.

Lely45 — Хто ти дівчинко?

Новий трек від Lely45 ще не зайняв позиції у топах та чартах, адже він зовсім свіжий. Але він точно вартий твоєї уваги. Якщо ти любиш українську лірику — слухай трек просто у матеріалі.

Klavdia Petrivna — Знайди мене

Більшість сучасних українських молодих виконавців стають популярними завдяки Тік-Ток. Пісня виконавиці Klavdia Petrivna Знайди мене також стала відомою у соцмережах. Послухати та оцінити новинку ти можеш у нашому матеріалі.

O.Torvald — Київ вдень і вночі

Пісню гурту O.Torvald знали у російській версії, однак рідною мовою вона звучить ще прекрасніше. Фронтмен гурту Женя Галич спершу не хотів робити переклад, але потім надихнувся тисячами зворушливих відео киян у Тік-Ток під цей трек.

Jamala — Верше, мій верше

Саме з цієї композиції колись розпочалася кар’єра співачки. Лемківську Верше, мій верше Джамала заспівала у 2009 році в Юрмалі. Нині ж переспівала чуттєвий та сильний кавер.

Пісня увійшла до кримськотатарського альбому QIRIM, бо так само тут йдеться про бажання жити на своїй землі.

éllia — Серед цих самотніх душ ми не одні

Ця пісня ніби каже, “мені потрібна допомога”. У такому стані зараз дуже багато українців, а врятувати одне одного ми можемо увагою, щирістю та добротою.

Гурт зовсім молодий, з’явився у 2023 році, проте учасники давно знайомі слухачам — це музиканти інших метал та рок-гуртів Burned Time Machine, Space of Variations. До речі, якщо ти полюбляєш метал-жанри, ми розповідали про вплив металу та психоделічної музики на психіку.

LYKHO — Усе погане зникне

Lykho (Микита Скоковський) випустив пісню з майбутнього альбому, яку записав спільно з музикантом drimandr (Олександр Злотніцький). Пісня Усе погане зникне — про єдиний правильний прогноз на майбутнє: рано чи пізно [усе] зникне, навіть ми.

KRUTЬ — Пряля

Українська виконавиця KRUTЬ переспівала народну пісню в обробці Миколи Леонтовича. Це ніжний та якісний трек, який заслуговує на твою увагу.

Ця відеоробота нагадує мені про зв‘язок із батьком. У 1970-х роках він грав у місцевому проскурівському вокально-інструментальному ансамблі. А його синтезатор і гітара із тих часів досі зберігаються у нас вдома, — написала співачка в описі до кліпу.

Раніше ми розповідали про кліп TVORCHI на пісню Разом.

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