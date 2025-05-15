Памяти Максима Нелипы: он подарил нам детство, а Украине — свою отвагу

Еще совсем недавно украинцы узнавали его по голосу, шуткам и искренней улыбке с телеэкранов. Он был тем человеком, который всегда умел поднять настроение. Но с началом полномасштабной войны Максим Нелипа пошел другим путем — со сцены прямо в окопы. Он не просто служил — он стал для многих примером того, как можно не потерять себя даже на войне.

12 мая 2025 года стало известно, что Максим погиб на фронте. Ему было 48 лет. Печаль и гордость переплелись в сердцах миллионов украинцев, которые знали его как актера, ведущего, разведчика, офицера, побратима. Читай биографию Максима Нелипы в материале Вікна-новини.

Максим Нелипа: биография

Максим Нелипа родился 16 октября 1976 года в Киеве. По специальности — инженер-приборостроитель, выпускник Киевского политехнического института. Именно там он начал свой путь в шоу-бизнесе как капитан команды КВН Ковбои Политеха. Его юмор быстро завоевал расположение зрителей. Об этом отметили в РБК-Украина.

В 2000-х он стал популярным телеведущим. Программы Проиграй миллион, Подъем, Кто там?, Народная звезда и участие в Танцах со звездами сделали его известным на всю страну.

Впоследствии стал одним из лиц Дизель Студио — играл в скетчах, выступал в концертном шоу, шутил о жизни так, что смеялся даже самый уставший зритель.

Фото з Facebook Максима Неліпи

Не могу шутить, пока враг топчет мою землю

После 24 февраля 2022 года Максим принял решение, которое изменило всю его жизнь. В марте того же года он добровольно присоединился к ВСУ.

Сначала вступил в тероборону. Впоследствии стал старшим лейтенантом, командиром разведывательного взвода Сухопутных войск. Служил в Киевской области, а затем — на востоке. Его подразделение занималось охраной объектов, разведывательными операциями, противодействием диверсионным группам.

— Когда-то я был шоуменом, сейчас — офицером. Это совсем другая жизнь. Но даже здесь важен юмор, чтобы держать себя и побратимов. В интервью газете Киевский политехник в 2023 году шоумен так сформулировал свою мотивацию присоединиться к армии.

Это был, если разрешите, безальтернативный ответ на ситуацию, в которой оказалась вся Украина, мои родственники, друзья, мои дети – сын и дочь. Вот когда можно с уверенностью сказать, что попрощался на неопределенный срок с творческими заботами шоумена

В январе 2025 года Максим получил серьезное ранение. Его доставили в больницу в Днепре, он перенес несколько сложных операций. Но даже это не сломало его — после восстановления он снова вернулся к службе.

Несмотря на войну, Максим не оставлял творчество полностью. Он публиковал видео с фронта, делился патриотическими мыслями, поддерживал побратимов словом и юмором. Для многих его страницы в соцсетях стали источником силы.

Близкие и знакомые с теплотой вспоминают о военном.

Макс сейчас в другом строю, а невидимой глазу вышиванкой точно было прошито его большое сердце.

— Своей героической жизнью и смертью шоумен доказал журналисту, что форматы программ могут меняться.

Об этом отметил Константин Грубич.

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