Пам’яті Максима Неліпи: він подарував нам дитинство, а Україні — свою відвагу

Ще зовсім недавно українці впізнавали його по голосу, жартах і щирій усмішці з телеекранів. Він був тією людиною, яка завжди вміла підняти настрій. Але з початком повномасштабної війни Максим Неліпа став на захист своєї країни. Він не просто служив — він став для багатьох прикладом того, як можна не втратити себе навіть на війні. 12 травня 2025 року стало відомо, що Максим загинув на фронті. Йому було 48 років. Сум і гордість переплелися в серцях мільйонів українців, які знали його як актора, ведучого, розвідника, офіцера, побратима. Читай біографію Максима Неліпи у матеріалі Вікна-новини. Максим Неліпа: біографія Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. За фахом — інженер-приладобудівник, випускник Київського політехнічного інституту. Саме там він почав свій шлях у шоу-бізнесі, як капітан команди КВК Ковбої Політеху. Його гумор швидко завоював прихильність глядачів. Про це пише РБК-Україна. У 2000-х він став популярним телеведучим. Програми Програй мільйон, Підйом, Хто там?, Народна зірка та участь у Танцях з зірками зробили його відомим на всю країну. Згодом Максим став одним з облич Дизель-Шоу — грав у скетчах, виступав у концертному шоу, жартував про життя так, що сміявся навіть найвтомленіший глядач. Фото: Фейсбук Максима Неліпи Читати на тему Макса більше немає… Серце телеведучого Неліпи зупинилося на фронті Йому було 48 років. Про загибель повідомила дружина Максима Тамара. Не можу жартувати, поки ворог топче мою землю Після 24 лютого 2022 року Максим ухвалив рішення, яке змінило все його життя. У березні того ж року він добровільно приєднався до ЗСУ. Спочатку вступив до тероборони. Згодом став старшим лейтенантом, командиром розвідувального взводу Сухопутних військ. Служив у Київській області, а потім — на сході. Його підрозділ займався охороною об’єктів, розвідопераціями, протидією диверсійним групам. — Колись я був шоуменом, зараз — офіцером. Це зовсім інше життя. Але навіть тут важливо мати гумор, щоб тримати себе і побратимів. У інтерв’ю газеті Київський політехнік у 2023-му році шоумен так сформулював свою мотивацію долучитися до війська. Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна, мої родичі, друзі, мої діти – син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена У січні 2025 року Максим зазнав серйозного поранення. Його доправили до лікарні в Дніпрі, він переніс кілька складних операцій. Але навіть це не зламало його — після відновлення він знову повернувся до служби. Попри війну, Максим не залишав творчість. Він публікував відео з фронту, ділився патріотичними думками, підтримував побратимів словом і гумором. Для багатьох його сторінки в соцмережах стали джерелом сили. Близькі та знайомі з теплотою згадують про військового. Макс зараз в іншому строю, а невидимою оку вишиванкою точно було прошите його велике серце. — Своїм героїчним життям і смертю шоумен довів журналісту, що формати програм можуть змінюватися. Про це на своїй сторінці написав Костянтин Грубич. Раніше ми розповідали про діячів культури, що стали українським розстріляним відродженням 21 століття.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter