Пам’яті Максима Неліпи: він подарував нам дитинство, а Україні — свою відвагу

Ще зовсім недавно українці впізнавали його по голосу, жартах і щирій усмішці з телеекранів. Він був тією людиною, яка завжди вміла підняти настрій. Але з початком повномасштабної війни Максим Неліпа став на захист своєї країни. Він не просто служив — він став для багатьох прикладом того, як можна не втратити себе навіть на війні.

12 травня 2025 року стало відомо, що Максим загинув на фронті. Йому було 48 років. Сум і гордість переплелися в серцях мільйонів українців, які знали його як актора, ведучого, розвідника, офіцера, побратима. Читай біографію Максима Неліпи у матеріалі Вікна-новини.

Максим Неліпа: біографія

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. За фахом — інженер-приладобудівник, випускник Київського політехнічного інституту. Саме там він почав свій шлях у шоу-бізнесі, як капітан команди КВК Ковбої Політеху. Його гумор швидко завоював прихильність глядачів. Про це пише РБК-Україна.

У 2000-х він став популярним телеведучим. Програми Програй мільйон, Підйом, Хто там?, Народна зірка та участь у Танцях з зірками зробили його відомим на всю країну.

Згодом Максим став одним з облич Дизель-Шоу — грав у скетчах, виступав у концертному шоу, жартував про життя так, що сміявся навіть найвтомленіший глядач.

Фото: Фейсбук Максима Неліпи

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Після 24 лютого 2022 року Максим ухвалив рішення, яке змінило все його життя. У березні того ж року він добровільно приєднався до ЗСУ.

Спочатку вступив до тероборони. Згодом став старшим лейтенантом, командиром розвідувального взводу Сухопутних військ. Служив у Київській області, а потім — на сході. Його підрозділ займався охороною об’єктів, розвідопераціями, протидією диверсійним групам.

— Колись я був шоуменом, зараз — офіцером. Це зовсім інше життя. Але навіть тут важливо мати гумор, щоб тримати себе і побратимів. У інтерв’ю газеті Київський політехнік у 2023-му році шоумен так сформулював свою мотивацію долучитися до війська.

Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна, мої родичі, друзі, мої діти – син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена

У січні 2025 року Максим зазнав серйозного поранення. Його доправили до лікарні в Дніпрі, він переніс кілька складних операцій. Але навіть це не зламало його — після відновлення він знову повернувся до служби.

Попри війну, Максим не залишав творчість. Він публікував відео з фронту, ділився патріотичними думками, підтримував побратимів словом і гумором. Для багатьох його сторінки в соцмережах стали джерелом сили.

Близькі та знайомі з теплотою згадують про військового.

Макс зараз в іншому строю, а невидимою оку вишиванкою точно було прошите його велике серце.

— Своїм героїчним життям і смертю шоумен довів журналісту, що формати програм можуть змінюватися.

Про це на своїй сторінці написав Костянтин Грубич.

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