Миллионы женщин молчат об этом — Jerry Heil поделилась собственной историей сталкинга

Миллионы женщин во всем мире становятся жертвами сталкинга, то есть навязчивого преследования с целью привлечения внимания.

Украинская певица Jerry Heil, известная своими хитами Охрана Отмена, Вільна каса и другими, поделилась своей историей преследований.

Навязчивый фанат исполнительницы уже больше года досаждает ей в Instagram угрозами сексуального характера, потому что ему кажется, что девушка посвящает свои посты и песни ему.

Триггером послужили две вещи: мои ноги, которые с того времени я боялась лишний раз показать, и интервью Маше Ефросининой, на котором я сказала, что храню целомудрие.

Об этом написала Jerry Heil в своем блоге.

Родом из Иркутска, этот мужчина несколько раз пытался пересечь границу Украины, и в третий раз ему это удалось. Когда певица уехала во Львов снимать клип на песню #Дід_вмороз, фанат встретился с ней.

Полиция приехала по вызову, но отпустила обидчика. По словам Jerry Heil, закон никак не защищает людей в таких ситуациях, потому и правоохранители помочь не могут. После этого маниакальные сообщения продолжились.

Интернет развивается, разные лица чувствуют здесь свою свободу, а закона, который бы дал девушкам, женщинам и парням, мужчинам возможность чувствовать себя в безопасности — нет!

Певицу возмутила реакция подписчиков и подписчиц канала Зірковий шлях, обвинивших девушку в том, что она сама виновата в этой ситуации, мол, не нужно было рассказывать о личном.

Вопрос: какие теперь фото я имею, а какие не имею права публиковать? Какую информацию девушка должна умалчивать, чтобы чувствовать себя в безопасности?

Но среди комментаторов были и те, кто поддержал певицу.

К слову, в опыте Jerry Heil это не первый случай сталкинга. Девушка рассказала, что когда ей было 13 лет, сосед начал отправлять ей сообщения сексуального характера через интернет.

Писал такие вещи, что я начала бояться ходить по той улице в школу, — прокомментировала певица.

Исполнительница напомнила о важности Стамбульской конвенции — совокупности законов, дающих женщинам эффективные европейские инструменты юридической защиты от различных видов насилия.

Читай подробнее, что такое Стамбульская конвенция и действует ли она на Украине.