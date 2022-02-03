Мільйони жінок мовчать про це — Jerry Heil поділилася власною історією сталкінгу

Мільйони жінок у всьому світі стикаються зі сталкінгом, тобто нав’язливим переслідуванням з метою привернення уваги.

Українська співачка Jerry Heil, відома своїми хітами Охрана Отмєна, Вільна каса та іншими, поділилася власною історією переслідувань.

Нав’язливий фанат виконавиці вже понад рік докучає їй в Instagram погрозами сексуального характеру, бо йому здається, що дівчина присвячує свої пости та пісні йому.

Тригером послугували дві речі: мої ноги, які з того періоду я боялася зайвий раз показати, і інтерв‘ю Маші Єфросиніній, на якому я сказала, що бережу цноту.

Про це написала Jerry Heil у своєму блозі.

Цей чоловік родом з Іркутська, кілька разів намагався перетнути кордон України, і втретє йому це вдалося. Коли співачка поїхала до Львова знімати кліп на пісню #Дід_вмороз, фанат зустрівся з нею.

Поліція приїхала на виклик, але відпустила кривдника. За словами Jerry Heil, закон ніяк не захищає людей у таких ситуаціях, тому й правоохоронці допомогти не можуть. Після цього маніакальні повідомлення продовжилися.

Інтернет розвивається, різні особи відчувають тут свою свободу, а закону, який би дав дівчатам, жінкам і хлопцям, чоловікам можливість почуватися в безпеці — досі немає!

Співачку обурила реакція підписників та підписниць каналу Зірковий шлях, які звинуватили дівчину в тому, що вона сама винна у цій ситуації, мовляв, не треба було розповідати про особисте.

Питання: які тепер фото я маю, а які не маю права публікувати? Яку інформацію дівчина повинна замовчувати, щоб почуватися в безпеці?

Але серед коментаторів були й ті, хто підтримав співачку.

До слова, у досвіді Jerry Heil це не перший випадок сталкінгу. Дівчина розповіла, що коли їй було 13 років, сусід почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру через інтернет.

Писав такі речі, що я почала боятися ходити тією вулицею в школу, — прокоментувала співачка.

Виконавиця нагадала про важливість Стамбульської конвенції — сукупності законів, які б дали жінкам дієві європейські інструменти юридичного захисту від різних видів насильства.

Читай детальніше, що таке Стамбульська конвенція та чи діє вона в Україні.