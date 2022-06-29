Шоу-биз

Мне помогает рутина! Michelle Andrade рассказала, какие утренние ритуалы поддерживают ее боевой дух

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июня 2022, 23:00
Michelle Andrade розповіла, як підтримує бойовий дух під час війни

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