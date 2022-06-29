Мне помогает рутина! Michelle Andrade рассказала, какие утренние ритуалы поддерживают ее боевой дух

Начало полномасштабной войны украинцы встретили в разных местах, некоторые — находясь за границей. Так было и с певицей и телеведущей Michelle Andrade. Она узнала о начале полномасштабной войны во время работы в другой стране.

Певица стала помогать украинцам — волонтерила, создала фонд, участвовала в благотворительных выступлениях. Артистка рассказала о том, что помогает ей поддерживать боевой дух. Как оказалось, это — ежедневные ритуалы.

— Мы все сейчас переживаем очень тяжелый период. Когда не знаешь, как правильно поступать. Когда все так неоднозначно. Когда нужно устраивать жизнь заново. Конечно, при таких обстоятельствах настроение и самочувствие меняются как кардиограмма. Я очень чувствительный человек, который остро реагирует на происходящее вокруг. Помогает мне рутина. У меня есть набор инструментов, которыми пользуюсь уже два года, — рассказывает Michelle.

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Артистка говорит, что всегда просыпается в одно и то же время и уделяет внимание себе.

Не беру в руки телефон, не читаю новости, потому что утро влияет на весь твой день.

Певица поделилась, что принимает контрастный душ, он бодрит и помогает бороться с тревожностью.

— Дальше растягиваюсь и делаю дыхательные практики. Дыхание помогает успокоиться и сосредоточиться. Потом начинаю медитировать, произносить аффирмации или стоять на тренировочных гвоздях. После этого планирую свой день.

Также поддерживать свой дух Michelle помогают занятия спортом, а правильной привычкой она называет чтение книг.

— Сейчас я читаю Радикальное прощение Колина Типпинга и перечитываю произведение своего любимого автора Альберта Эспиносы Si tu me dices ven lo dejo todo… pero dime ven.

Также, по словам артистки, помощь людям — это еще один поддерживающий ее инструмент.

Недавно я закрыла свой сбор на амуницию, однако продолжаю финансово и информационно поддерживать волонтеров и делаю хорошие дела для людей рядом.

Michelle Andrade, POSITIFF и Alina Pash — Перед світанком

Michelle Andrade, как и всем артистам, помогает творчество. В начале полномасштабной войны певица испытывала кризис, но сейчас у нее много вдохновения. Написание песен, съемки, выступления на благотворительных концертах очень мотивируют девушку.

Michelle Andrade вместе с POSITIFF и Alina Pash выпустила песню-благодарность непобедимым украинским героям, борющимся за свою Родину.

В новом треке Перед світанком артисты почтили отвагу и храбрость наших защитников. В песне совмещаются украинские народные мотивы и современные биты. Композиция — напоминание о том, что нужно верить в светлое будущее.

Украинские артисты вступают в ряды ВСУ и ТрО, ведут борьбу на информационном и волонтерском фронтах, собирают средства на помощь нашей стране. Ранее мы рассказывали о благотворительном турне Сергея Бабкина в США.

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