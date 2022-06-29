Мені допомагає рутина! Michelle Andrade розповіла, які ранкові ритуали підтримують її бойовий дух

Початок повномасштабної війни українці зустріли в різних місцях, дехто — перебуваючи за кордоном. Так само й співачка та телеведуча Michelle Andrade. Вона дізналася про початок повномасштабної війни під час роботи в іншій країні.

Співачка почала допомагати українцям — волонтерила, створила фонд, брала участь у благодійних виступах. Артистка розповіла, що допомагає їй підтримувати бойовий дух. Як виявилося, це — щоденні ритуали.

— Ми всі зараз переживаємо дуже тяжкий період. Коли не знаєш, як правильно діяти. Коли все так неоднозначно. Коли треба влаштовувати життя спочатку. Звісно, за таких обставин настрій і самопочуття змінюються, як кардіограма. Я дуже чутлива людина, яка гостро реагує на те, що відбувається довкола. Допомагає мені рутина. В мене є набір інструментів, якими користуюся вже два роки, — розповідає Michelle.

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Артистка каже, що завжди прокидається в той самий час та приділяє увагу собі.

Не беру до рук телефон, не читаю новини, бо ранок впливає на весь твій день.

Співачка поділилася, що приймає контрастний душ, адже він бадьорить та допомагає боротися з тривожністю.

— Далі розтягуюсь і роблю дихальні практики. Дихання допомагає заспокоїтися та зосередитися. Потім починаю медитувати, промовляти афірмації або стояти на тренувальних цвяхах. Після цього планую свій день.

Також підтримувати свій дух Michelle допомагають заняття спортом, а правильною звичкою вона називає читання книг.

— Зараз я читаю Радикальне прощення Коліна Тіппінга та перечитую твір свого улюбленого автора Альберта Еспіноси Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven.

Крім того, за словами артистки, допомога людям — це ще один інструмент, який її підтримує.

Нещодавно я закрила свій збір на амуніцію, проте продовжую фінансово та інформаційно підтримувати волонтерів і просто роблю добрі справи для людей поруч.

Michelle Andrade, POSITIFF і Alina Pash — Перед Світанком

Michelle Andrade, як і всім артистам, допомагає творчість. На початку повномасштабної війни співачка відчувала кризу, але має багато натхнення. Написання пісень, зйомки, виступи на благодійних концертах дуже мотивують дівчину.

Michelle Andrade разом з POSITIFF і Alina Pash випустила пісню-подяку непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину.

У новому треку Перед світанком артисти вшанували відвагу та хоробрість наших захисників. У пісні поєднуються українські народні мотиви та сучасні біти. Композиція — нагадування про те, що треба вірити у світле майбутнє.

Українські артисти вступають до лав ЗСУ й ТрО, ведуть боротьбу на інформаційному та волонтерському фронтах, збирають кошти на допомогу нашій країні. Раніше ми розповідали про благодійне турне Сергія Бабкіна в США.

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