Настя Каменських — Back Home. Співачка написала чуттєву пісню про біль українських переселенців

Співачка Настя Каменських (NK) випустила новий трек під назвою Back Home. Він присвячений мільйонам українців, які були змушені зірватися з місця та тікати від загарбницької війни Росії.
У своїй пісні виконавиця передає почуття українських переселенців, які проти власної волі опинились далеко від власної родини, роботи та міста. Кожен на чужині сумує за своїм звичним життям та мріє якнайшвидше повернутись додому.
Back Home — це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область або навіть іншу країну.
Back Home — це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область або навіть іншу країну.
Але хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, домом, роботою, спокійними ранками з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилось “до”, ця пісня — це ще одне нагадування про те, що нам є за що боротись, — написала Каменських у своєму Instgram.
Пісня написана англійською мовою, тож можна припустити, що її метою є привернення уваги міжнародної спільноти до переживань біженців з України.
Я хочу додомуЯ знову хочу повернутися додомуЯ просто втомилась прикидатисяЩо у мене все гараздБо я знову хочу додомуЗнову хочеться повернутися додомуЯ просто хочу повернути свою сім’ю та друзівБо я знову хочу додому
На самоті, на самотіЯ відчуваю себе самотньою-самотньою-самотньоюБо я хочу повернутисяЯ просто хочу повернутися
ДодомуМій синдром туги за домомЦе вбиває мене, вбиває менеБо я хочу повернутисяЯ просто хочу повернутися
Я сумую за своїм домомЯ сумую за своєю роботоюЯ сумую за своїм звичайним життямЗа ранковою кавою у дворіЯ дуже сумую за такими простими речамиЯ так швидко пішлаЯ залишила своє минулеЯ залишила свої спогади та іншеЯ покинула свою кімнату, яку обожнююЯ покинула своє життя
БільВ моїй душіРозбиває моє серцеРобить мене меланхолікомХолодноМені так холодноСвій смуток топлю в алкоголіЯ в порядку, можливо, часзагоїть мої раниВилікує моє серцеЯ в порядкуЯ в порядкуЯ просто хочу повернутися
За час повномасштабного вторгнення військ РФ українські співаки випустили десятки хітів. Ми підібрали для тебе нові треки вітчизняних виконавців.
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