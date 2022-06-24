Настя Каменських — Back Home. Співачка написала чуттєву пісню про біль українських переселенців

Співачка Настя Каменських (NK) випустила новий трек під назвою Back Home. Він присвячений мільйонам українців, які були змушені зірватися з місця та тікати від загарбницької війни Росії.

Про що пісня Back Home

У своїй пісні виконавиця передає почуття українських переселенців, які проти власної волі опинились далеко від власної родини, роботи та міста. Кожен на чужині сумує за своїм звичним життям та мріє якнайшвидше повернутись додому.

Back Home — це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область або навіть іншу країну.

Але хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, домом, роботою, спокійними ранками з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилось “до”, ця пісня — це ще одне нагадування про те, що нам є за що боротись, — написала Каменських у своєму Instgram.

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Пісня написана англійською мовою, тож можна припустити, що її метою є привернення уваги міжнародної спільноти до переживань біженців з України.

Back Home — слухати онлайн

Back Home — переклад пісні

Я хочу додому

Я знову хочу повернутися додому

Я просто втомилась прикидатися

Що у мене все гаразд

Бо я знову хочу додому

Знову хочеться повернутися додому

Я просто хочу повернути свою сім’ю та друзів

Бо я знову хочу додому

На самоті, на самоті

Я відчуваю себе самотньою-самотньою-самотньою

Бо я хочу повернутися

Я просто хочу повернутися

Додому

Мій синдром туги за домом

Це вбиває мене, вбиває мене

Бо я хочу повернутися

Я просто хочу повернутися

Я сумую за своїм домом

Я сумую за своєю роботою

Я сумую за своїм звичайним життям

За ранковою кавою у дворі

Я дуже сумую за такими простими речами

Я так швидко пішла

Я залишила своє минуле

Я залишила свої спогади та інше

Я покинула свою кімнату, яку обожнюю

Я покинула своє життя

Біль

В моїй душі

Розбиває моє серце

Робить мене меланхоліком

Холодно

Мені так холодно

Свій смуток топлю в алкоголі

Я в порядку, можливо, час

загоїть мої рани

Вилікує моє серце

Я в порядку

Я в порядку

Я просто хочу повернутися

За час повномасштабного вторгнення військ РФ українські співаки випустили десятки хітів. Ми підібрали для тебе нові треки вітчизняних виконавців.

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