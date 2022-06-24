Настя Каменских — Back Home. Певица написала чувственную песню о боли украинских переселенцев

Певица Настя Каменских (NK) выпустила новый трек под названием Back Home. Он посвящен миллионам украинцев, вынужденным сорваться с места и бежать от захватнической войны России.

О чем песня Back Home

В своей песне исполнительница передает чувства украинских переселенцев, которые против своей воли оказались вдали от собственной семьи, работы и города. Каждый на чужбине скучает по своей привычной жизни и мечтает поскорее вернуться домой.

Back Home — это песня, которая сейчас близка миллионам украинцев, вынужденным покинуть свой дом и уехать в другую область или даже другую страну.

Но хоть нам и болит от разлуки с привычной жизнью, с близкими, домом, работой, спокойными утрами с кофе на своей кухне и всем тем, что осталось “до”, эта песня — еще одно напоминание о том, что нам есть за что бороться, — написала Каменских в своем Instgram.

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Песня написана на английском языке, поэтому можно предположить, что ее целью является привлечение внимания международного сообщества к переживаниям беженцев из Украины.

Back Home — слушать онлайн

Back Home — перевод песни

Я хочу домой

Я снова хочу вернуться домой

Я просто устала притворяться

Что у меня все хорошо

Потому что я снова хочу домой

Снова хочется вернуться домой

Я просто хочу вернуть свою семью и друзей

Потому что я снова хочу домой

В одиночестве, в одиночестве

Я чувствую себя одинокой-одинокой-одинокой

Потому что я хочу вернуться

Я просто хочу вернуться

Домой

Мой синдром тоски по дому

Это убивает меня, убивает меня

Потому что я хочу вернуться

Я просто хочу вернуться

Я скучаю по своему дому

Я скучаю по своей работе

Я скучаю по своей обычной жизни

По утреннему кофе во дворе

Я очень скучаю по таким простым вещам

Я так быстро уехала

Я оставила свое прошлое

Я оставила свои воспоминания и прочее

Я покинула свою комнату, которую обожаю

Я покинула свою жизнь

Боль

В моей душе

Разбивает мое сердце

Делает меня меланхоликом

Холодно

Мне так холодно

Свою печаль топлю в алкоголе

Я в порядке, возможно, время

залечит мои раны

Вылечит мое сердце

Я в порядке

Я в порядке

Я просто хочу вернуться

Во время полномасштабного вторжения войск РФ украинские певцы выпустили десятки хитов. Мы подобрали для тебя новые треки отечественных исполнителей.

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