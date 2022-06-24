Настя Каменских — Back Home. Певица написала чувственную песню о боли украинских переселенцев

Певица Настя Каменских (NK) выпустила новый трек под названием Back Home. Он посвящен миллионам украинцев, вынужденным сорваться с места и бежать от захватнической войны России.
В своей песне исполнительница передает чувства украинских переселенцев, которые против своей воли оказались вдали от собственной семьи, работы и города. Каждый на чужбине скучает по своей привычной жизни и мечтает поскорее вернуться домой.
Back Home — это песня, которая сейчас близка миллионам украинцев, вынужденным покинуть свой дом и уехать в другую область или даже другую страну.
Back Home — это песня, которая сейчас близка миллионам украинцев, вынужденным покинуть свой дом и уехать в другую область или даже другую страну.
Но хоть нам и болит от разлуки с привычной жизнью, с близкими, домом, работой, спокойными утрами с кофе на своей кухне и всем тем, что осталось “до”, эта песня — еще одно напоминание о том, что нам есть за что бороться, — написала Каменских в своем Instgram.
Песня написана на английском языке, поэтому можно предположить, что ее целью является привлечение внимания международного сообщества к переживаниям беженцев из Украины.
Я хочу домойЯ снова хочу вернуться домойЯ просто устала притворятьсяЧто у меня все хорошоПотому что я снова хочу домойСнова хочется вернуться домойЯ просто хочу вернуть свою семью и друзейПотому что я снова хочу домой
В одиночестве, в одиночествеЯ чувствую себя одинокой-одинокой-одинокойПотому что я хочу вернутьсяЯ просто хочу вернуться
ДомойМой синдром тоски по домуЭто убивает меня, убивает меняПотому что я хочу вернутьсяЯ просто хочу вернуться
Я скучаю по своему домуЯ скучаю по своей работеЯ скучаю по своей обычной жизниПо утреннему кофе во двореЯ очень скучаю по таким простым вещамЯ так быстро уехалаЯ оставила свое прошлоеЯ оставила свои воспоминания и прочееЯ покинула свою комнату, которую обожаюЯ покинула свою жизнь
БольВ моей душеРазбивает мое сердцеДелает меня меланхоликомХолодноМне так холодноСвою печаль топлю в алкоголеЯ в порядке, возможно, времязалечит мои раныВылечит мое сердцеЯ в порядкеЯ в порядкеЯ просто хочу вернуться
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