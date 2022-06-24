Шоу-биз

Настя Каменских — Back Home. Певица написала чувственную песню о боли украинских переселенцев

Елена Яковлева, редактор сайта 24 июня 2022, 14:00
Настя Каменських - Back Home - прем'єра пісні
Фото: Instagram

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