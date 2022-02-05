Моя зависимость — свайпать. Дорофеева поделилась результатами цифровой детоксикации

Тренд на цифровую детоксикацию, то есть перерыв от использования электронных гаджетов на время, набирает обороты.

Певица Надя Дорофеева тоже решила попробовать диджитал-детокс и установила себе ограничение на время, проведенное в социальной сети Instagram. Она поделилась, как проходит ее эксперимент и почему исполнительница зависима от свайпания.

Я поставила лимит на два часа в день. Подумала — ого! Два часа, этого достаточно. Может, даже останется…

Об этом написала Надя Дорофеева в своем блоге.

Но не так случилось, как хотелось. В первый же день певица три раза продолжала время на проведение в соцсети на 15 минут, а затем и вовсе отменила ограничения до конца дня.

Дорофеева не опустила руки и продолжила эксперимент. На второй день ей удалось продлить лимит всего один раз. Зато следующие два дня девушка полностью отменяла ограничения.

Лишь через несколько дней ей удалось не превысить лимит.

Раз 20 в день я ловила себя на мысли, что я бессознательно открываю инсту и серфлю всех и вся, даже особо не всматриваясь в фотки и не читая посты, — поделилась Дорофеева.

Певица призналась, что свайпает автоматически, то есть ей просто нравится проводить пальцем по экрану.

Это явно зависимость, друзья! Ну, то есть моя зависимость — это не пить и не курить, а свайпать?

Казалось бы, такая зависимость не вредит здоровью, но это не так.

Почему следует регулярно проводить цифровой детокс

Воздействие социальных сетей может вызвать тревожность, депрессию, снижение самооценки и т.д.

Люди проходят через:

Злость или уныние из-за опубликованного контента в соцсетях.

Кибербуллинг.

Страх пропустить какую-нибудь важную новость/сообщение.

Изоляцию и одиночество.

Сравнение себя с другими.

В очередной раз свайпая новостную ленту, мы теряем важный ресурс — время.

Контролируя время в соцсетях мы можем снизить уровень стресса, лучше фокусировать внимание на определенном задании или общении с родными и наладить свой сон.

Вместо того чтобы смотреть, как живут другие люди, найди время для своих хобби. Это сделает твою реальность более интересной и активной, соответственно и рука не будет тянуться постоянно к телефону.

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