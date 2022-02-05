Моя залежність — свайпати. Дорофєєва поділилася результатами цифрової детоксикації

Тренд на цифрову детоксикацію, тобто перерву від використання електронних гаджетів на деякий час, набирає обертів.

Співачка Надя Дорофєєва теж вирішила спробувати діджитал-детокс та встановила собі обмеження на час, проведений у соціальній мережі Instagram. Вона поділилася, як проходить її експеримент та чому виконавиця має залежність від свайпання.

Я поставила ліміт на дві години на день. Подумала — ого! Дві години, цього достатньо. Може, навіть залишиться ще…

Про це написала Надя Дорофєєва у своєму блозі.

Але не так сталося, як гадалося. Першого ж дня співачка три рази продовжувала час на проведення у соцмережі на 15 хвилин, а потім і зовсім скасувала обмеження до кінця дня.

Дорофєєва не опустила руки й продовжила експеримент. На другий день їй вдалося продовжити ліміт всього один раз. Зате наступні два дні дівчина повністю скасовувала обмеження.

Лише через кілька днів їй вдалося не перевищити ліміт.

Разів 20 за день я ловила себе на думці, що я несвідомо відкриваю інсту і серфлю всіх і вся, навіть особливо не вдивляючись у фотки й не читаючи пости, — поділилася Дорофєєва.

Співачка зізналася, що свайпає автоматично, тобто їй просто подобається проводити пальцем по екрану.

Це явно залежність, друзі! Ну, тобто моя залежність — це не пити й не курити, а свайпати?

Здавалось би, така залежність не шкодить здоров’ю, проте це не так.

Чому варто регулярно проводити цифровий детокс

Вплив соціальних мереж може викликати тривожність, депресію, зниження самооцінки тощо.

Люди проходять через:

Злість або смуток через опублікований контент у соцмережах.

Кібербулінг.

Страх пропустити якусь важливу новину/повідомлення.

Ізоляцію та самотність.

Порівняння себе з іншими.

Черговий раз свайпаючи новинну стрічку, ми втрачаємо важливий ресурс — час.

Контролюючи проведення свого часу у соцмережах ми можемо знизити рівень стресу, краще фокусувати увагу на певному завданні чи спілкуванні з рідними та налагодити свій сон.

Замість того, щоб дивитися, як живуть інші люди, знайди час для своїх хобі. Це зробить твою реальність цікавішою й активнішою, а відтак рука не тягнутиметься постійно до телефону.

Усім нам інколи хочеться побути наодинці з собою та перезавантажитись. Український журналіст Костянтин Стогній розповів про відновлення після стресу.