Шоу-биз

Настроение боевое — Тарас Цымбалюк об атмосфере в Черкасской области и своей помощи Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 22 марта 2022, 11:30
Тарас Цимбалюк про настрій людей на Черкащині
Фото: Instagram

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