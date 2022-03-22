Настроение боевое — Тарас Цымбалюк об атмосфере в Черкасской области и своей помощи Украине

Продолжается 27-й день отважного сопротивления российским захватчикам, однако украинцы не теряют боевой дух.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который сейчас со своей семьей находится в Черкасской области, рассказывает о настроении людей там.

Настроение боевое. Мне нравится, что люди в какой-то мере уже побороли панику. Народ объединяется и ясно понимает, что враг слабеет, а правда, мораль и победа однозначно за нами.

Черкасская область максимально активизировалась и делает все для общей победы.

Цымбалюк вместе с женой тоже не стоит в стороне: возят еду ребятам в терроборону, создали Telegram-канал для быстрой коммуникации местных жителей, ведут информационную войну в соцсетях.

Песня всегда была с украинцами. А юмористическая песня придает еще больше сил и вдохновения сражаться.

Украинский телеведущий и певец Коля Серга перепел песню Шаланды, полные кефали. Составил актуальный текст о Путине и спел известную композицию на новый лад возле Одесского театра.

Песня Коли Серги для Путина пленила сердца украинцев.