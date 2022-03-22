Настрій бойовий — Тарас Цимбалюк про атмосферу на Черкащині та свою допомогу Україні

Триває 27-ий день відважного опору російським загарбникам, проте українці не втрачають бойовий дух.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який зараз зі своєю родиною перебуває на Черкащині, розповідає про настрій людей в області.

Настрій бойовий. Мені подобається, що люди якоюсь мірою вже побороли паніку. Народ об’єднується і чітко розуміє, що ворог слабне, а правда, мораль і перемога однозначно за нами.

Черкащина максимально активізувалася та робить усе для спільної перемоги.

Цимбалюк разом з дружиною теж не стоїть осторонь: возять їжу хлопцям у тероборону, створили Telegram-канал для швидкої комунікації місцевих жителів, ведуть інформаційну війну у соцмережах.

Пісня завжди була з українцями. А гумористична пісня додає ще більше сил і натхнення боротися.

Український телеведучий та співак Коля Сєрга переспівав пісню Шаланды, полные кефали. Склав актуальний текст про Путіна та заспівав відому композицію на новий лад біля відомого Одеського театру.

Пісня Колі Сєрги для Путіна полонила серця українців.