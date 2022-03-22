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Настрій бойовий — Тарас Цимбалюк про атмосферу на Черкащині та свою допомогу Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2022, 11:30
Тарас Цимбалюк про настрій людей на Черкащині
Фото: Instagram

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