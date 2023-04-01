У меня были и слезы, и мурашки — Наталья Денисенко о работе над мультфильмом Мавка и “онлайн-семье”

Актриса театра и кино Наталья Денисенко озвучила главную героиню в украинском мультфильме Мавка, недавно вышедшем на экраны.

Но реальная жизнь не такая сказочная, особенно у жены военнослужащего, ушедшего добровольцем на войну с первых дней полномасштабного вторжения России.

В эфире телемарафона Наталья рассказала Яне Брензей, как сейчас переживает свои эмоции, что ей помогает морально держаться, и довольна ли она своим дубляжем в Мавке.

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Как это — быть женой военнослужащего

Я горжусь тем, что я жена военнослужащего. Потому что не каждый мужчина имеет такую силу взять и пойти на службу по той или иной причине.

Меня к этому жизнь не готовила, хотя до полномасштабного вторжения мой муж меня понемногу готовил и говорил: “Наташ, если что, то я пойду”.

Но я в это не верила, потому что была уверена, что ничего такого страшного как война, которая у нас сейчас, не может быть. Как-то постепенно я смирилась с этим. Если честно, то я отговаривала своего мужа, потому что мне не хотелось переживать, — признается актриса.

По ее словам, она с мужем виделась последний раз четыре месяца назад. Иногда эмоции одерживают верх и выливаются в слезы, но женщина старается не деморализовать своего любимого и поддерживать его в этом решении.

Что помогает морально держаться

У меня есть сыночек. Ему пять лет. Я понимаю, что у меня есть еще одна жизнь, за которую я имею ответственность. Поэтому я стараюсь жить дальше.

Хотя при нем я тоже плачу и говорю, что скучаю по папе. А он не сильно переживает, потому что знает, что отец вернется, — делится Наталья.

Также морально держаться актрисе помогает любимая работа, которая отвлекает от ужасов и переносит в сказочный мир.

Как изменились отношения с мужем

Наталья рассказывает, что как любовные, так и семейные отношения теперь перешли в диджитал-сферу. Это и переписка в мессенджере, и голосовые, и видеосообщения, и разговоры по телефону. Этакая “онлайн-семья”.

Более чем за год разлуки семья уже привыкла к такому формату, так что когда война закончится и Андрей вернется домой, нужно будет налаживать жизнь вместе снова.

Я думаю, что когда мой муж вернется, мне придется снова учиться жить с ним, как с другим человеком. Будем заново строить отношения, — говорит Денисенко.

О мультфильме Мавка

Отечественный мультфильм Мавка побил все рекорды проката, а кассовые сборы достигли почти 100 млн грн. Денисенко признается, что довольна результатом своей работы.

Когда я озвучивала, то уже понимала, что сделала свою работу на все 100%. Потому что когда я озвучивала, у меня были и слезы, и мурашки.

Я счастлива, что выбрали именно мой голос, потому что там был безумный кастинг, — говорит актриса.

Напомним, ранее Наталья Денисенко рассказала о принятии войны и изменении своих ценностей.

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Главное фото: Новый канал