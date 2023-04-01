У мене були і сльози, і мурашки — Наталка Денисенко про роботу над мультфільмом Мавка і “онлайн-родину”

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко озвучила головну героїню в українському мультфільмі Мавка, який нещодавно вийшов на екрани.

Але реальне життя не таке казкове, особливо в дружини військовослужбовця, який пішов добровольцем на війну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

В ефірі телемарафону Наталка розповіла Яні Брензей, як зараз переживає свої емоції, що їй допомагає морально триматись, а також чи задоволена вона своїм дубляжем у Мавці.

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Як це — бути дружиною військовослужбовця

Я пишаюсь тим, що я дружина військовослужбовця. Тому що не кожен чоловік має таку силу взяти й піти на службу з тієї чи іншої причини.

Мене до цього життя не готувало, хоча до повномасштабного вторгнення мій чоловік мене потрошку готував і казав: “Наталко, якщо що, то я піду”.

Але я в це не вірила, тому що була впевнена, що нічого такого страшного, як війна, яка в нас зараз, не може бути. Якось поступово я змирилась з цим. Якщо чесно, то я відмовляла свого чоловіка, бо мені не хотілось переживати, — зізнається акторка.

За її словами, вона з чоловіком бачилась востаннє чотири місяці тому. Іноді емоції беруть гору і виливаються в сльози, але жінка намагається не деморалізувати свого коханого та підтримувати його в цьому рішенні.

Що допомагає морально триматись

У мене є синочок. Йому п’ять років. Я розумію, що в мене є ще одне життя, за яке я маю відповідальність. Тому я намагаюсь жити далі.

Хоча при ньому я теж плачу і кажу, що сумую за татом. А він не сильно переживає, бо знає, що тато повернеться, — ділиться Наталка.

Також морально триматись акторці допомагає улюблена робота, яка відволікає від жахів та переносить у казковий світ.

Як змінились стосунки з чоловіком

Наталка розповідає, що як любовні, так і сімейні стосунки тепер перейшли в діджитал-сферу. Це і листування в месенджері, і голосові та відеоповідомлення, і розмови телефоном. Така собі “онлайн-родина”.

Більш ніж за рік розлуки родина вже призвичаїлась до такого формату, тож коли війна закінчиться та Андрій повернеться додому, потрібно буде налагоджувати життя разом знову.

Я думаю, що коли мій чоловік повернеться, то мені доведеться знову вчитись жити з ним, як з іншою людиною. Будемо заново будувати стосунки, — каже Денисенко.

Про мультфільм Мавка

Вітчизняний мультфільм Мавка побив усі рекорди прокату, а касові збори досягли майже 100 млн грн. Денисенко зізнається, що задоволена результатом своєї роботи.

Коли я озвучувала, то вже розуміла, що зробила свою роботу на всі 100%. Тому що коли я озвучувала, в мене були і сльози, і мурашки.

Я щаслива, що обрали саме мій голос, бо там був шалений кастинг, — каже акторка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла про сприйняття війни та зміну своїх цінностей.

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Головне фото: Новий канал