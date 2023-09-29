Страшно ставало від думок, що Андрій приїде, і син запитає: “А ти хто?”. Наталка Денисенко про виклики для сім’ї

24 лютого 2022 року назавжди змінило життя українців. Чоловіки та жінки з абсолютно цивільних професій перейшли у нову для них площину — військову, де світ ділиться лише на чорне та біле, а будь-якої хвилини небезпека поряд може обірвати твоє життя.

Багато українських сімей роз’єдналися на час повномасштабної війни. Та для дітей нині як ніколи важливо відчувати виховання і мами, і тата.

Серед українських акторів та зірок теж чимало тих, хто добровільно пішов боронити країну. Наприклад, актор Андрій Федінчик.

Зараз також дивляться

Його дружина Наталка Денисенко, яка нині бере участь у фільмуванні серіалу Зв’язок на Новому каналі, розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній, як батько проводить час зі своїм сином та як маленький Андрій переживає відстань між ним і татом.

Як Андрій Федінчик підтримує зв’язок із сином

Українська акторка Наталка Денисенко одружена з Андрієм Федінчиком з 2017 року. У пари народився син Андрій.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік Андрій Федінчик вирішив піти добровольцем до ЗСУ.

— Я хвилювалася, що їм тривалий час потрібно буде якось підтримувати зв’язок. І придумала записувати відео з синочком і відправляти татові, щоб чоловік їх коментував. Наприклад, казав: “Ой, як ти класно підіймаєш гирю, Андрюшо”.

Я хотіла, щоб між ними залишалася комунікація. Страшно ставало від думок про те, що Андрій приїде, і син запитає: “А ти хто?”, — поділилася Наталка Денисенко.

Також акторка розповіла, що якось її син в магазині іншій дитині сказав, що його тато захищає їх на війні. Це те, що йому говорить мама. Але сам Андрій не розпитує нічого про тата.

— Син не запитує про нього. Я намагаюся сама пояснити, чому тата немає вдома. Щодня перед сном питаю в Андрійка, чи скучив він за ним. Син відповідає: “Я не сумую, а чекаю його”. Просто для нього сумувати — це щось погане.

Разом з тим, виховний процес тато теж намагається, наскільки це можливо, не пропускати. Тож і серйозні розмови проходять в режимі онлайн-дзвінків.

— Нещодавно Андрюша “начудив” щось у дитсадочку. Я розуміла, що потрібно, аби саме Андрій з ним поговорив, і попросила його записати відео. Я підійшла до Андрюші й сказала: “Тепер у тебе буде серйозна розмова з татом”. І ввімкнула це відео.

Він прочитав сину цілу лекцію: “Андрюшо, я дізнався про певну ситуацію в садочку. Якщо ти будеш так поводитися, то розумієш, що станеться. Так робити не можна”, — розповідає Наталка. — А син дивився, слухав і… усміхався! Андрій сварив його, а той усміхався від того, що бачить тата.

Коли Андрій Федінчик повертається додому на короткі вихідні, то вони із сином грають у спільні ігри.

Кілька днів після приїзду Андрія в сина було певне напруження. Я розумію, що він може ревнувати мене до нього. Тому Андрюша якось дуже дивно поводився. А коли окремо зі мною й окремо з татом — все нормально, — зізналася акторка.

Інший актор, Володимир Ращук, розповів про власний бойовий досвід та як на добровольців реагують професійні військові.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.