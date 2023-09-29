Страшно становилось от мыслей, что Андрей приедет, и сын спросит: “А ты кто?” Наталья Денисенко о вызовах для семьи

24 февраля 2022 навсегда изменило жизнь украинцев. Мужчины и женщины абсолютно гражданских профессий перешли в новую для них плоскость — военную, где мир делится только на черное и белое, а в любую минуту опасность рядом может оборвать твою жизнь.

Многие украинские семьи разъединились на время полномасштабной войны. Но для детей сегодня как никогда важно чувствовать воспитание и мамы и папы.

Среди украинских актеров и звезд немало тех, кто добровольно пошел защищать страну. К примеру, актер Андрей Фединчик.

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Его жена Наталья Денисенко, которая ныне берет участие в съёмках сериала Зв’язок на Новом канале, рассказала в интервью Маше Ефросининой, как отец проводит время со своим сыном и как маленький Андрей переживает расстояние между ним и папой.

Как Андрей Фединчик поддерживает связь с сыном

Украинская актриса Наталья Денисенко замужем за Андреем Фединчиком с 2017 года. У пары родился сын Андрей.

Когда началось полномасштабное вторжение, муж Андрей Фединчик решил пойти добровольцем в ВСУ.

— Я волновалась, что им долго нужно будет как-то поддерживать связь. И придумала записывать видео с сынишкой и отправлять папе, чтобы муж их комментировал. Например, говорил: “Ой, как ты классно поднимаешь гирю, Андрюша”.

Я хотела, чтобы между ними оставалась коммуникация. Страшно становилось от мыслей, что Андрей приедет, и сын спросит: “А ты кто?”, — поделилась Наталья Денисенко.

Также актриса рассказала, что однажды её сын в магазине другому ребенку сказал, что его папа защищает их на войне. Это то, что ему говорит мама. Но сам Андрей не расспрашивает ничего о папе.

— Сын не спрашивает о нем. Я стараюсь сама объяснить, почему папы нет дома. Каждый день перед сном спрашиваю у Андрюши, соскучился ли он по нему. Сын отвечает: “Я не скучаю, а жду его”. Просто для него скучать — это что-то плохое.

Вместе с тем, воспитательный процесс папа тоже пытается, по возможности, не пропускать. Так что и серьезные разговоры проходят в режиме онлайн-звонков.

— Недавно Андрей “начудил” что-то в детском саду. Я понимала что нужно, чтобы Андрей с ним поговорил, и попросила его записать видео. Я подошла к Андрею и сказала: “Теперь у тебя будет серьезный разговор с папой”. И включила это видео.

Он прочитал сыну целую лекцию: “Андрюша, я узнал об определенной ситуации в садике. Если ты будешь так делать, то понимаешь, что произойдет. Так делать нельзя”, — рассказывает Наталья. — А сын смотрел, слушал и… улыбался! Андрей ругал его, а тот улыбался тому, что видит папу.

Когда Андрей Фединчик возвращается домой на короткие выходные, они с сыном играют в общие игры.

Через несколько дней после приезда Андрея у сына было определенное напряжение. Я понимаю, что он может ревновать меня к нему. Поэтому Андрюша как-то очень странно себя вел. А когда отдельно со мной и отдельно с папой — все нормально, — призналась актриса.

Другой актер, Владимир Ращук, рассказал о собственном боевом опыте и как на добровольцев реагируют профессиональные военные.

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