Никогда не скрывал своей любви: Пол Маккартни во время концерта вынес на сцену огромное знамя Украины

В далеком 2008 году Пол Маккартни впервые посетил Киев и взял в руки украинский флаг.

Теперь хотелось бы сказать, что тех 14 лет, как и не было, но многое изменилось, кроме поддержки мировой легендой Украины, борющейся за свои права.

После начала полномасштабной войны музыкант не только не отступил от своей привязанности, но и всеми возможными способами говорит украинцам – я рядом.

И пока вражеская армия пытается стереть все упоминания о сине-желтом флаге, он развевается по всему миру в знак поддержки независимому государству.

Потому Пол Маккартни не смог остаться равнодушным к инициативе и начал выходить на сцену в рамках своего мирового турне под названием Got Back с флагом Украины.

Итак, сине-желтым наполнились сердца зрителей в концертных залах городов Спокан, Балтимор и Бостон. В то же время на сцене замелькали и флаги Великобритании и США. Вместо этого фанаты осыпали легенду овациями.

#PaulMcCartney certainly knows how to make an entrance & Craig S Semon certainly knows how write a review on Sir Paul at #Fenway #Boston. Read it @telegramdotcom #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/3dUvelHfdH