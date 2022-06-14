Шоу-біз

Ніколи не приховував своєї любові: Пол Маккартні під час концерту виніс на сцену величезний прапор України

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Червня 2022, 07:00
Пол Маккартні
Фото: Facebook

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