Ніколи не приховував своєї любові: Пол Маккартні під час концерту виніс на сцену величезний прапор України

У далекому 2008 році Пол Маккартні вперше відвідав Київ та взяв до рук український прапор.

Тепер хотілося б сказати, що тих 14 років, як не було, але багато чого змінилося, окрім підтримки світової легенди України, що бореться за свої права.

Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у цей непростий час, – писав Маккартні у Twitter.

Після початку повномасштабної війни музикант не лише не відступився від своєї прихильності, але й усіма можливими способами говорить українцям – я поряд.

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І поки ворожа армія намагається стерти усі згадки про синьо-жовтий стяг, він майорить по всьому світу на знак підтримки незалежній державі.

Тому Пол Маккартні й не зміг залишитись байдужим до ініціативи та почав виходити на сцену у рамках свого світового турне під назвою Got Back з прапором України.

Тож синьо-жовтим наповнились серця глядачів у концертних залах міст Спокан, Балтимор та Бостон. Водночас з цим на сцені замайоріли й стяги Великої Британії та США. Натомість фанати осипали легенду оваціями.

#PaulMcCartney certainly knows how to make an entrance & Craig S Semon certainly knows how write a review on Sir Paul at #Fenway #Boston. Read it @telegramdotcom #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/3dUvelHfdH — Craig Semon (@CraigSemon) June 8, 2022

Крім того, не лише британська легенда полюбила синьо-жовтий стяг, але й інші світові зірки музики. Так з українським прапором на сцену виходив американський гурт Imagine Dragons, соліст якого притис стяг до грудей.

Також співачка Біллі Айліш взяла на виступ прапор України й поцілувала його на очах у глядачів.

А ось легенди рок-музики німецький гурт Scorpions змінив рядку у своїй популярній пісні задля підтримки нашої держави.