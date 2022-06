Ніколи не приховував своєї любові: Пол Маккартні під час концерту виніс на сцену величезний прапор України

У далекому 2008 році Пол Маккартні вперше відвідав Київ та взяв до рук український прапор.

Тепер хотілося б сказати, що тих 14 років, як не було, але багато чого змінилося, окрім підтримки світової легенди України, що бореться за свої права.

Після початку повномасштабної війни музикант не лише не відступився від своєї прихильності, але й усіма можливими способами говорить українцям – я поряд.

І поки ворожа армія намагається стерти усі згадки про синьо-жовтий стяг, він майорить по всьому світу на знак підтримки незалежній державі.

Тому Пол Маккартні й не зміг залишитись байдужим до ініціативи та почав виходити на сцену у рамках свого світового турне під назвою Got Back з прапором України.

Тож синьо-жовтим наповнились серця глядачів у концертних залах міст Спокан, Балтимор та Бостон. Водночас з цим на сцені замайоріли й стяги Великої Британії та США. Натомість фанати осипали легенду оваціями.

#PaulMcCartney certainly knows how to make an entrance & Craig S Semon certainly knows how write a review on Sir Paul at #Fenway #Boston. Read it @telegramdotcom #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/3dUvelHfdH