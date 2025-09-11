Бархат, корсеты и акцентные плечи: смелые образы Даши Астафьевой

Телеведущая квиз-шоу Хто знає Даша Астафьева в новом сезоне программы к выбору образов подошла более чем ответственно. Эстетика 90-х и двухтысячных, бурлескный макияж и контрасты в выборе цветов — лишь часть трендов, использованных в ее аутфитах.

Какие детали делают стиль телеведущей незабываемым — читай дальше в материале.

Как Даша Астафьева умело сочетает разные акценты в образах

Даша признается, что комфортнее всего чувствует себя именно в закрытой одежде. Впрочем, во втором сезоне шоу они не становятся менее интересными.

— У нас уже был опыт первого шоу Хто знає? Поэтому из выводов поняла, что чувствую себя комфортнее в закрытых looк’ах. Хотя я бы не сказала, что во втором сезоне они стали менее откровенны. Были и корсеты, и любопытные мейки, и прически! Мы экспериментировали! Все, как обычно.

Телеведущая старалась уделить больше внимания именно подготовке к съемкам: пробежаться по тексту, хорошенько прочесть вопросы и лишний раз повторить подводки.

— Поэтому сконцентрировалась на этом, а не на образах, как привыкла. И мне это очень нравится! Над нарядами работала моя невероятная команда, и я очень благодарна за каждый из них. Не могу выбрать любимое, обожаю все!

Среди образов были и леопардовый костюм, и красный корсет, и мини-платье цвета фуксия. Но обо всем по очереди.

Этой осенью Даша удивит зрителей стильным розовым платьем-пиджаком, отличающимся объемными акцентированными плечами и застежками-молниями в стиле 2000-х. Розовые текстурные колготки добавляют образу элементов гранжа и создают эффект поп-глема.

Другой образ — сочетание вечернего платья и кэжуал-мотивов. Корсет создает эффект песочных часов, а изумрудно-зеленые оттенки, пайетки и сатин подчеркивают гламурность.

Оверсайз жакет и сексуальный корсет — интересный микс твердости и женственности, а яркий макияж и укладка внушают ретро-мотивы 50-60-х годов. Ногти на руках выполнены в разном стиле, что лишь подчеркивает контрастность образа.

В течение всего сезона Даша будет продолжать тему женственной силуэтности с помощью различных корсетов. В частности, она не стесняется красного цвета, подчеркивая свою сексуальность и уверенность. Дополняют образ серьги и маникюр.

Анималистические принты также посетили гардероб ведущей. Леопардовый жакет подчеркивает чувственность и силу, а образ состоит из природных цветов: золотой, коричневый и черный. Это уверенная роскошь вне времени.

Даша часто обращается к красным оттенкам в своих образах. Бордовый пиджак с широкими плечами — это классический тандем прямо с 80-х. Сочетание черного и красного подчеркивает драматичность.

В образах ведущей также оживают исторические силуэты рубашек с длинными рукавами, создающими романтический, немного мечтательный вайб. На контрасте — черный жилет в мужском стиле. Суровость аутфита сглаживает глубокий вырез декольте.

В заключение, как можно пройти мимо смелого сочетания анималистического принта и красного бархата? Все в этом образ подчеркивает роскошь, а корсет и широкие штаны делают силуэт более хрупким.

Также вдохновляйся новыми трендами осени 2025, о которых мы рассказывали ранее.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!