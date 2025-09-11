Оксамит, корсети й акцентні плечі: сміливі образи Даші Астафʼєвої

Телеведуча квіз-шоу Хто знає Даша Астаф’єва у новому сезоні програми до вибору образів підійшла більш ніж відповідально. Естетика 90-х і двохтисячних, бурлескний макіяж та контрасти у виборі кольорів — лише частина трендів, використаних в її аутфітах.

Які деталі роблять стиль телеведучої незабутнім — читай далі в матеріалі.

Як Даша Астаф’єва вміло поєднує різні акценти в образах

Даша зізнається, що найкомфортніше почувається саме у закритому одязі. Втім, у другому сезоні шоу вони не стають менш цікавими.

— У нас уже був досвід першого Хто знає? Тож з висновків зрозуміла, що почуваюся комфортніше в закритих looк’ах. Хоча я не сказала б, що в другому сезоні вони стали менш відверті. Були й корсети, і цікаві мейки, і зачіски! Ми експериментували! Все, як завжди.

Телеведуча намагалась приділити більше уваги саме підготовці до зйомок: пробігтися по тексту, гарненько прочитати запитання та зайвий раз повторити підводки.

— Тому сконцентрувалася на цьому, а не на образах, як звикла. І це мені дуже подобається! Над вбраннями працювала моя неймовірна команда, і я дуже вдячна за кожне з них. Не можу обрати улюблене, обожнюю всі!

Серед образів були й леопардовий костюм, і червоний корсет, і мінісукня кольору фуксія. Але про все по черзі.

Цієї осені Даша здивує глядачів стильною рожевою сукнею-піджаком, який вирізняється обʼємними акцентованими плечима та застібками-блискавками в стилі 2000-х. Рожеві текстурні колготки додають образові елементів гранжу та створюють ефект поп-глему.

Інший образ — поєднання вечірньої сукні та кежуал-мотивів. Корсет створює ефект пісочного годинника, а смарагдово-зелені відтінки, паєтки та сатин підкреслюють гламурність.

Оверсайз жакет та сексуальний корсет — цікавий мікс твердості й жіночності, а яскравий макіяж і укладка навіюють ретро-мотиви 50–60-х років. Нігті на руках виконані в різному стилі, що лише підкреслює контрастність образу.

Протягом всього сезону Даша продовжуватиме тему жіночної силуетності за допомогою різноманітних корсетів. Зокрема, вона не соромиться червоного кольору, підкреслюючи свою сексуальність та впевненість. Доповнюють образ сережки та манікюр.

Анімалістичні принти також завітали до гардероба ведучої. Леопардовий жакет підкреслює чуттєвість та силу, а образ загалом складається з природних кольорів: золотий, коричневий та чорний. Це впевнена розкіш поза часом.

Даша часто звертається до червоних відтінків у своїх образах. Бордовий піджак з широкими плечима — це класичний тандем прямісінько з 80-х. Поєднання чорного та червоного підкреслює драматичність.

В образах ведучої також оживають історичні силуети сорочок з довгими рукавами, які створюють романтичний, трохи мрійливий вайб. На контрасті — чорний жилет у чоловічому стилі. Суворість аутфіту згладжує глибокий виріз декольте.

Насамкінець, як можна пройти повз сміливого поєднання анімалістичного принту та червоного оксамиту? Все у цьому образ підкреслює розкіш, а корсет та широкі штани роблять силует тендітнішим.

