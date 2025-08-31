Осінь на порозі — і ти традиційно у пошуках нових образів? Що ж, ми принесли тобі кілька ідей трендів, які ти точно захочеш носити в офіс вже цього сезону!

Читай про трендові речі осені 2025 у матеріалі від vikna.tv.

Тренди осені 2025

З приходом осені до рутини повертається класичний офісний стиль, бачення якого навіяне американськими фільмами нульових.

Цього сезону у моду повертається низка речей офісного стилю, тож сміливо додавай їх до свого гардероба, якщо вони пасують тобі! Наводимо приклади трендів та як їх носити, далі у матеріалі.

Плісовані спідниці

Обирай комфортну для тебе довжину! У моді цього сезону — міді та максі.

Надавай перевагу легким тканинам, наприклад льон. Восени також доречною буде замша.

Цього року трендовими буде А-силует та так званий олівець.

Блейзери та жакети розміру оверсайз

Приталені силуети досі у моді, однак восени трендовими будуть саме оверсайз блейзери. Йдеться про масивні силуети, які можна знайти у шафах попередніх поколінь.

Повертаємось до шпильки? Трендові речі осені 2025, які можна носити в офіс / 3 Фотографії

Pinterest

Носити їх можна під масивним поясом, а також з капрі, які також повертаються у моду.

Шорти-бермуди

Звісно, не кожна офісна етика дозволяє носити шорти на роботу. Але якщо у тебе немає вимог щодо дрес-коду, можеш обрати подовжені бермуди до коліна під високі чоботи або з лоферами.

Повертаємось до шпильки? Трендові речі осені 2025, які можна носити в офіс / 2 Фотографії

Pinterest

Високі підбори

До гардероба модниць знову повертаються високі підбори з гострим мисом. Здавалося, що кіттен-хілз з нами вже до кінця десятиліття! Але, ні — тож виймай із далеких закапелків зручні, проте високі шпильки чи підбори.

Топ-аксесуарів осені 2025

Цієї осені варто звернути увагу на широкі ремені з масивними пряжками або квітами. З ременем будь-який образ можна довершити та підкреслити талію.

Окрім того, популярності набирають великі сумки на плече. Можеш обирати будь-який матеріал: від шкіри та замші до джинсу чи тканини.

Такі сумки ідеально вписуються в офісний стиль, адже, на відміну від сумок на щодень, вони вміщують у собі ноутбук, записник, перекус та кілька випадкових речей, які можуть згодитися.

Повертаємось до шпильки? Трендові речі осені 2025, які можна носити в офіс / 2 Фотографії

Осінь впливає і на тренди в манікюрі! Ідеї, який осінній манікюр зробити, ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!