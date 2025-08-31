Осень на пороге — и ты традиционно в поисках новых образов? Что же, мы принесли тебе несколько идей трендов, которые ты точно захочешь носить в офис уже в этом сезоне!

Тренды осени 2025

С приходом осени в рутину возвращается классический офисный стиль, видение которого навеяно американскими фильмами нулевых.

В этом сезоне в моду возвращается ряд вещей офисного стиля, поэтому смело добавляй их в свой гардероб, если они подходят тебе! Приводим примеры трендов и как их носить, дальше в материале.

Плиссированные юбки

Выбирай комфортную для тебя длину! В моде этого сезона — миди и макси.

Предпочитай легкие ткани, например лен. Осенью также уместна замша.

В этом году трендовым будет А-силуэт и так называемый карандаш.

Блейзеры и жакеты размера оверсайз

Приталенные силуэты все еще в моде, однако осенью трендовыми будут именно оверсайз блейзеры. Речь идет о массивных силуэтах, которые можно найти в шкафах предыдущих поколений.

Возвращаемся к шпильке? Трендовые вещи осени 2025, которые можно носить в офис

Носить их можно с массивным поясом, а также под капри, которые тоже возвращаются в моду.

Шорты-бермуды

Естественно, не любая офисная этика позволяет носить шорты на работу. Но если у тебя нет требований по дресс-коду, можешь выбрать удлиненные бермуды до колена под высокие сапоги или лоферы.

Возвращаемся к шпильке? Трендовые вещи осени 2025, которые можно носить в офис

Высокие каблуки

К гардеробу модниц снова возвращаются высокие каблуки с острым носком. Казалось, что киттен-хилз с нами уже до конца десятилетия! Но нет — поэтому вынимай из дальних закоулков удобные, но высокие шпильки или каблуки.

Топ-аксессуаров осени 2025

Этой осенью следует обратить внимание на широкие ремни с массивными пряжками или цветами. С ремнем любой образ можно завершить и подчеркнуть талию.

Кроме того, популярности набирают большие сумки на плечо. Можешь выбирать любой материал: от кожи и замши до джинса или ткани.

Такие сумки идеально вписываются в офисный стиль ведь в отличие от ежедневных сумок, они вмещают в себя ноутбук, записную книжку, перекус и несколько случайных вещей, которые могут пригодиться.

Возвращаемся к шпильке? Трендовые вещи осени 2025, которые можно носить в офис

