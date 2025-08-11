Маникюр на осень 2025: интересные, стильные и атмосферные дизайны ногтей

Осень врывается в нашу жизнь, и пора подумать об обновлении не только гардероба, но и маникюра. Vogue France рассказали о маникюре на осень 2025, который точно будет в топе трендов. Но мы также дополнили идеи увлекательными референсами, без которых точно нельзя представить осенний маникюр.

Трендовый маникюр на осень 2025: актуальные идеи

Маникюр в горошек

Polka dots не только в одежде, но и ногтях. На осень можешь выбрать более глубокие и темные цвета: шоколадный, кобальтово-синий или горчичный.

Aura-маникюр

Создай что-то вроде ауры на своих ногтях: яркий цвет в центре, который размывается до краев ногтя.

Леопардовый френч

Осень — период, когда анималистические тренды возвращаются в моду. В 2025 году предпочитай леопард с плотными пятнами, но в виде градиентного френча.

Cowboy-маникюр

Тенденция появилась после мирового тура Бейонсе в поддержку альбома Cowboy Carter. На ногтях эта эстетика проявляется через теплую пустынную палитру и даже эффекты денима.

Черные цветы

Почему именно черные? Единого ответа нет, однако темные оттенки становятся как бы границей между ярким летом и прохладой осени. Лето кончилось, но цветы могут остаться с нами в новом формате.

Маникюр в полоску

Полосатый кардиган или школьная форма — такие ассоциации приходят в голову при виде полосок. К тому же это почти timeless тренд в одежде, потому почему бы не воспользоваться им для ногтей?

Тренд маникюра на осень 2025: какие еще идеи выбрать

Кроме трендовых дизайнов, предлагаем обратить внимание на классику — ногти, вдохновляющие на осеннее настроение и настраивающие на распитие какао под теплым пледом.

