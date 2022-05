От любви до ненависти. Как проходит судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд

Миллионы фанатов Джонни Деппа расстроились, что не увидели его в третьей части фильма Фантастические твари, а также не увидят его и в шестой части Пиратов Карибского моря, буквально базирующейся на герое Джонни Деппа. А причиной этому — суд Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актер попал под культуру отмены из-за этого дела, и сейчас Депп и Херд пытаются доказать свою правоту.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд – голливудские актеры. Депп известен по своим ролям в фильмах Эдвард Руки-ножницы, Чарли и шоколадная фабрика, Турист, Убийство в Восточном экспрессе и многие другие. Херд снималась в Аквамене, Лиге справедливости, Три дня на убийство, Девушка из Дании и других популярных фильмах. Разбираемся, почему эта когда-то влюбленная пара стала ненавидеть друг друга.

Почему Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд

Отношения этой пары начались после совместных съемок в фильме Ромовой Дневник. Тогда Депп влюбился в Херд и начался действительно бурный роман. Ведь отношения этой пары были как ураган.

За судебным процессом этой пары наблюдает, чуть ли не весь мир. Хештег JusticeforJonnyDepp разрывает социальные сети, а рейтинги телеканала, транслирующего процесс, выросли вдвое.

Этот судебный процесс начался в апреле и продолжался до 27 мая, далее суд будет принимать решение.

Так с чего начался суд Джонни Деппа и Эмбер Херд.

В 2019 году Джонни подал иск в суд против Херд, основывающийся на статье актрисы 2018 для The Washington Post, вышедшей под заголовком: “Я выступила против сексуального насилия — и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться”.

Хотя Эмбер Херд прямо не называла в тексте имя Деппа, но написала, что за два года до публикации статьи она стала “публичным лицом, которое на собственном опыте узнало, что такое домашнее насилие”.

А за два года до статьи, в 2016 году, Эмбер Херд была предоставлена ​​временная запретительная мера пресечения.

Актриса пришла в суд в Калифорнии с синяками на лице, написала заявление, в котором сказала, что Депп бросил телефон в ее лицо с близкого расстояния, а также оскорблял словесно и физически.

После этого громкого и скандального заявления и статьи Херд, многие компании и киностудии отказались от сотрудничества с Деппом, в частности, его менеджер рассказал, что актер потерял контракт на съемку в шестой части Пиратов Карибского моря, стоимостью 22,5 миллиона долларов.

Поэтому в иске Деппа утверждается, что обвинения Герд были “продуцированной ложью”, которая стоила актеру его карьеры и репутации.

Мистер Депп подает этот иск о клевете, чтобы очистить свое имя, — говорится в судебных документах.

Почему Эмбер Херд подала в суд на Джонни Деппа

Эмбер не замедлила ответить и в 2020 году подала встречный иск, поэтому суд рассматривает и его. Иск актрисы о клевете касается Деппа, но заявления, на которых она сосредоточена, поступили от его тогдашнего адвоката Адама Вальдмана, который сказал британскому таблоиду The Daily Mail, что обвинения актрисы были “выдумкой”.

Херд в своем иске утверждает, что Депп “вступил в сговор” с Вальдманом, который действовал от имени актера, чтобы “уничтожить и опозорить мисс Херд в прессе”.

Что сказали свидетели Херд и Деппа

Свидетели обеих сторон дают разные показания. Например, сестра Эмбер Херд Уитни говорит, что видела как Депп таскал Херд за волосы, так что она, чтобы защитить сестру, ударила его в лицо. Психолог Херд говорит, что она переживает посттравматическое расстройство после тяжелых отношений, однако судебный психолог этого не видит, а диагностировал несколько расстройств личности.

Свидетели Деппа говорят, что не видели на Эмбер Херд никаких синяков или других проявлений домашнего насилия.

Бурно пара обсуждала инцидент в Австралии в 2015 году, когда жили там во время съемки пятой части Пиратов Карибского моря. Херд говорит, что Депп избил ее под влиянием наркотиков и алкоголя. Однако Депп говорит, что актриса была недовольна условиями послебрачного договора и бросила бутылку водки, обломок которой отрезал Деппу кончик пальца.

И владелец дома, где жила пара, подтверждает то, что в доме были обломки стекла и кровь.

Кейт Мосс, бывшая возлюбленная актера, выступившая свидетелем, также отметила, что Джонни Депп никогда ее не бил, не толкал и не делал в отношении нее ничего плохого.

When your Ex is standing up for you 30 years later❤️‍????:’ ) #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/0zdkbwEdkA — サハル???? ⭐⭐⭐⭐ (@alghaSii) May 25, 2022

Также адвокаты Деппа отмечают, что Эмбер Херд не выплатила 7 миллионов долларов, которые обещала пожертвовать на благотворительность.

Актер отмечает, что она украла эти деньги, и принес в суд копию письма из больницы, где говорится, что средств заведение не получило. Во время допроса в суде адвокатом Деппа Камиллой Васкес Херд сказала, что еще не выплатила эти семь миллионов.

Однако все фанаты как Деппа, так и Херд надеются, что этот судебный процесс закончится, и справедливость будет установлена.

Вот такая история любви, которая переросла в ненависть, а на чьей стороне правда, знают только сами актеры. Но, несмотря на такой громкий пример, в мире существует настоящая любовь, мы даже можем не знать о таких историях. Раньше мы рассказывали о том, как военный из Мариуполя женился несмотря на войну. Он потерял руки, но любви — нет.