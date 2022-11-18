Открыть душу и осветить любовью тьму: как прошел четвертый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Что может показать подлинную сущность человека? Его слова и действия, конечно. Именно это помогает людям попытаться составить цельную картинку образа.

Однако каждая личность многогранна, поэтому и познавать ее следует с разных сторон. Особенно это важно для близких отношений и зарождения того особого чувства — любви, которая освещает даже самую непроглядную тьму.

Поэтому в четвертом выпуске проекта Холостяк главный герой шоу решил, что лучше раскрыть внутреннее “я” каждой девушки ему поможет выход из зоны комфорта. Но не всем удалось показать свою подлинную сущность и открыться по полной.

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На этой неделе все свидания с Холостяком потребовали от девушек сил, воодушевления и откровенности. Главный герой шоу решил, что лучше участницы смогут раскрыться именно в необычных для себя ситуациях.

Поэтому на первом свидании с директором ІТ-компании Александрой Алекс отправился сначала преодолевать высоту на самолете, а затем брать вершины нотного состава в караоке. Девушка смогла открыть не только свою душу, но и новый уровень чувств, и сразу получила розу от Холостяка.

На втором свидании присутствовали две девушки, которые между собой договорились, что не будут конкурировать, а будут относиться друг к другу с уважением. Поэтому директор банкетной службы Юля и фотомодель Катя пустили Алекса в свое личное пространство — в свое жилье.

Также девушки должны были выбрать вещи, с которыми хотели попрощаться навсегда и объяснить почему. Холостяку было важно узнать, что чувствует каждая из них, поэтому некоторые моменты его удивительно умилили.

Третье свидание было посвящено воспоминаниям Холостяка о преодолении трудностей в прошлом. Алекс рассказал, что помнит, как ему приходилось преодолевать безденежье в первое время, когда он переехал в США. Поэтому ему было интересно узнать, что способны преодолеть актриса Виктория, вышивальщица Юля и организатор детских праздников Оля.

Последнее свидание в четвёртом выпуске шоу подняло немало возмущений среди участниц еще на этапе приглашения. Холостяк предложил косметологу Марине провести вместе два дня в замке, так что девушкам не понравилось, как место проведения свидания, так и его продолжительность.

Кто покинул Холостяк в четвертом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинули: организатор детских праздников Оля и студентка Амина.

Часто, когда люди думают о развитии, то считают, что им нужно оставить привычную жизнь. Однако нужно ли это всем? Читай, кому нужно выйти из зоны комфорта и как это сделать.

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