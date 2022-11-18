Відкрити душу та освітити коханням пітьму: як минув четвертий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Що може показати справжню сутність людини? Її слова та дії, звісно. Саме це допомагає людям спробувати скласти цілісну картинку образу.

Проте кожна особистість багатогранна, тож і пізнавати її варто з різних сторін. Особливо це важливо для близьких стосунків та зародження того особливого почуття — кохання, яке освітлює навіть найбільш непроглядну пітьму.

Тож у четвертому випуску проекту Холостяк головний герой шоу вирішив, що найкраще розкрити внутрішнє “я” кожної дівчини йому допоможе вихід із зони комфорту. Та не всім вдалось показати свою справжню сутність та відкритись на повну.

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Цього тижня усі побачення з Холостяком потребували від дівчат сил, наснаги та відвертості. Головний герой шоу вирішив, що найкраще учасниці зможуть розкритись саме у незвичних для себе ситуаціях.

Тож на першому побаченні з директоркою ІТ-компанії Олександрою Алекс відправився спочатку долати висоту на літаку, а потім брати вершини нотного стану у караоке. Дівчина змогла відкрити не лише свою душу, але й новий рівень почуттів, тож одразу отримала троянду від Холостяка.

На другому побаченні були присутні дві дівчини, які одразу між собою домовились, що не будуть конкурувати, а ставитимуться одна до одної з повагою. Тож директорка бенкетної служби Юля та фотомодель Катя пустили Алекса у свій особистий простір — у своє житло.

Також дівчата повинні були вибрати речі, з якими хотіли попрощатись назавжди та пояснити чому. Холостяку було важливо пізнати, що відчуває кожна з них, тому деякі моменти його напрочуд розчулили.

Третє побачення було присвячене спогадам Холостяка про подолання труднощів у минулому. Алекс розповів, що пам’ятає, як йому доводилось долати безгрошів’я у перший час, коли він переїхав у США. Тож йому цікаво було дізнатись, що здатні подолати акторка Вікторія, вишивальниця Юля та організаторка дитячих свят Оля.

Останнє побачення у четвертому випуску шоу здійняло чимало обурень серед учасниць ще на етапі запрошення. Холостяк запропонував косметологині Марині провести разом два дні у замку, тож дівчатам не сподобалось, як місце проведення побачення, так і його тривалість.

Хто залишив Холостяк у четвертому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинули: організаторка дитячих свят Оля та студентка Аміна.

Часто, коли люди думають про розвиток, то можуть вважати, що їм потрібно полишити звичне життя. Проте чи потрібно це всім? Читай, кому потрібно вийти із зони комфорту та як це робити.

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