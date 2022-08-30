Премия MTV VMA 2022: победители и кто из украинцев получил престижную награду

Вчера ночью, 29 августа, мир шоу-бизнеса был весь на нервах. В штате Нью-Джерси (США) состоялось награждение престижной музыкальной премией MTV Video Music Awards 2022 года.
MTV Video Music Awards проходит ежегодно, ею награждают лучших представителей мировой музыкальной индустрии за новые треки и видеоклипы. Эта премия появилась более 40 лет назад. Основал ее музыкально-развлекательный телеканал MTV.
Мы расскажем тебе, кто стал победителем MTV Video Music Awards 2022 года.
Ведущими MTV VMA 20200 стали LL Cool, Ники Минаж и Джек Харлоу. На церемонию прибыло большое количество исполнителей как сольных, так и музыкальных коллективов.
Фотозона премии была в украинских цветах: синие буквы и желтый космонавт.
Фотозона премии была в украинских цветах: синие буквы и желтый космонавт.
Организаторы таким образом тоже привлекли внимание к войне в Украине.
Мероприятие отметилось интересными моментами. К примеру, актер Джонни Депп не просто вышел на сцену, а летал над ней в образе Moon Person. Это статуэтка премии, которую вручают победителям.
Сам актер прокомментировал свое появление в шутку, мол, после скандального развода ему крайне нужны деньги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)
Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)
Украинцы тоже смогли показать себя на этой премии. Престижную награду в категории Best cinematography завоевал украинский оператор Никита Кузьменко, работавший над клипом Гарри Стайлза As It Was.
А у украинского режиссера Тани Муиньо в этом году было девять номинаций на премию — за работу для Гарри Стайлса на песню As It Was, клип Normani и Cardi Bi на трек Wild Side, а также видео для Post Malone и The Weeknd на песню One Right Now.
Больше всего номинаций получил Кендрик Ламар, Джек Харлоу и Lil Nas X. Они были номинированы в семи разных категориях. Шесть номинаций удалось получить Гарри Стайлзу и Doja Cat. Эд Ширан, Билли Айлиш и The Weeknd попали в пять номинаций.
Мир украинской музыки тоже ничем не хуже, предлагаем тебе вспомнить все самые популярные хиты за 31 год нашей независимости.
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