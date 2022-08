Премия MTV VMA 2022: победители и кто из украинцев получил престижную награду

Вчера ночью, 29 августа, мир шоу-бизнеса был весь на нервах. В штате Нью-Джерси (США) состоялось награждение престижной музыкальной премией MTV Video Music Awards 2022 года.

MTV Video Music Awards проходит ежегодно, ею награждают лучших представителей мировой музыкальной индустрии за новые треки и видеоклипы. Эта премия появилась более 40 лет назад. Основал ее музыкально-развлекательный телеканал MTV.

Мы расскажем тебе, кто стал победителем MTV Video Music Awards 2022 года.

Ведущими MTV VMA 20200 стали LL Cool, Ники Минаж и Джек Харлоу. На церемонию прибыло большое количество исполнителей как сольных, так и музыкальных коллективов.

Фотозона премии была в украинских цветах: синие буквы и желтый космонавт.

Организаторы таким образом тоже привлекли внимание к войне в Украине.

Мероприятие отметилось интересными моментами. К примеру, актер Джонни Депп не просто вышел на сцену, а летал над ней в образе Moon Person. Это статуэтка премии, которую вручают победителям.

Сам актер прокомментировал свое появление в шутку, мол, после скандального развода ему крайне нужны деньги.

Украинцы на MTV VMA 2022

Украинцы тоже смогли показать себя на этой премии. Престижную награду в категории Best cinematography завоевал украинский оператор Никита Кузьменко, работавший над клипом Гарри Стайлза As It Was.

А у украинского режиссера Тани Муиньо в этом году было девять номинаций на премию — за работу для Гарри Стайлса на песню As It Was, клип Normani и Cardi Bi на трек Wild Side, а также видео для Post Malone и The Weeknd на песню One Right Now.

Победители премии MTV VMA 2022

Больше всего номинаций получил Кендрик Ламар, Джек Харлоу и Lil Nas X. Они были номинированы в семи разных категориях. Шесть номинаций удалось получить Гарри Стайлзу и Doja Cat. Эд Ширан, Билли Айлиш и The Weeknd попали в пять номинаций.

Видео года: Тейлор Свифт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Артист года: Bad Bunny;

Песня года: Билли Айлиш — Happier Than Ever;

Лучший новый артист: Дав Камерон;

Альбом года: Гарри Стайлз — Harry’s House;

Лучший перформанс года: SEVENTEEN — Rock With You;

Лучшая коллаборация: Lil Nas X, Джек Гарлоу — INDUSTRY BABY;

Лучшая поп-песня: Гарри Стайлз — As It Was;

Лучшая песня в стиле хип-хоп: Ники Минаж и Lil Baby — Do We Have a Problem?;

Лучшая рок-песня: Red Hot Chili Peppers — Black Summer;

Лучшая альтернативная песня: Måneskin — I WANNA BE YOUR SLAVE;

Лучшая латиноамериканская песня: Anitta — Envolver;

Лучшая песня в стиле R&B: The Weeknd — Out Of Time — XO;

Лучшая k-pop песня: LISA — LALISA;

Лучшее видео со смыслом: Lizzo — About Damn Time;

Лучшее исполнение в метавселенной: BLACKPINK — The Virtual | PUBG;

Лучшее длинное видео: Тейлор Свифт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Лучшая операторская работа: Гарри Стайлз — As It Was;

Лучшая режиссерская работа: Тейлор Свифт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Лучшие визуальные эффекты: Lil Nas X, Джек Гарлоу — INDUSTRY BABY;

Лучшая хореография: Doja Cat — Woman;

Лучший монтаж: ROSALÍA — SAOKO;

Песня лета: Джек Гарлоу — First Class.

