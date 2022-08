Премія MTV VMA 2022: переможці та хто з українців отримав престижну нагороду

Учора вночі, 29 серпня, світ шоубізнесу був увесь на нервах. У штаті Нью-Джерсі (США) відбулося нагородження престижною музичною премією MTV Video Music Awards 2022.

MTV Video Music Awards проходить щороку, нею нагороджують найкращих представників світової музичної індустрії за нові треки та відеокліпи. Ця премія з’явилася понад 40 років тому. Заснував її музично-розважальний телеканал MTV.

Ми розповімо тобі, хто став переможцем MTV Video Music Awards 2022.

Ведучими MTV VMA 20200 були LL Cool, Нікі Мінаж та Джек Гарлоу. На церемонію прибула велика кількість виконавців як сольних, так і музичних колективів.

Фотозона премії була в українських кольорах: сині літери та жовтий космонавт.

Тож організатори так теж привернули увагу до війни в Україні.

Захід відзначився цікавими моментами. До прикладу, актор Джонні Депп не просто вийшов на сцену, а літав над нею в образі Moon Person. Це статуетка премії, яку вручають переможцям.

Сам актор прокоментував свою появу жартома, мовляв, після скандального розлучення йому вкрай потрібні гроші.

Українці на MTV VMA 2022

Українці теж змогли продемонструвати себе на цій премії. Престижну нагороду у категорії Best cinematography здобув український оператор Нікіта Кузьменко, який працював над кліпом Гаррі Стайлза As It Was.

А українська режисерка Таня Муіньо цьогоріч мала дев’ять номінацій на премії — за роботу для Гаррі Стайлса на пісню As It Was, кліп Normani та Cardi Bi на трек Wild Side, а також відео для Post Malone і The Weeknd на пісню One Right Now.

Переможці премії MTV VMA 2022

Найбільше номінацій отримав Кендрік Ламар, Джек Гарлоу та Lil Nas X. Вони були номіновані у семи різних категоріях. Шість номінацій пощастило отримати Гаррі Стайлзу та Doja Cat. Ед Ширан, Біллі Айліш та The Weeknd потрапили до п’ятьох номінацій.

Відео року: Тейлор Свіфт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Артист року: Bad Bunny;

Пісня року: Біллі Айліш — Happier Than Ever;

Найкращий новий артист: Дав Камерон;

Альбом року: Гаррі Стайлз — Harry’s House;

Найкращий перформанс року: SEVENTEEN — Rock With You;

Найкраща колаборація: Lil Nas X, Джек Гарлоу — INDUSTRY BABY;

Найкраща поппісня: Гаррі Стайлз — As It Was;

Найкраща пісня в стилі хіп-хоп: Нікі Мінаж і Lil Baby — Do We Have a Problem?;

Найкраща рок-пісня: Red Hot Chili Peppers — Black Summer;

Найкраща альтернативна пісня: Måneskin — I WANNA BE YOUR SLAVE;

Найкраща латиноамериканська пісня: Anitta — Envolver;

Найкраща пісня в стилі R&B: The Weeknd — Out Of Time — XO;

Найкраща k-pop пісня: LISA — LALISA;

Найкраще відео з сенсом: Lizzo — About Damn Time;

Найкраще виконання у метавсесвіті: BLACKPINK — The Virtual | PUBG;

Найкраще довге відео: Тейлор Свіфт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Найкраща операторська робота: Гаррі Стайлз — As It Was;

Найкраща режисерська робота: Тейлор Свіфт — All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Найкращі візуальні ефекти: Lil Nas X, Джек Гарлоу — INDUSTRY BABY;

Найкраща хореографія: Doja Cat — Woman;

Найкращий монтаж: ROSALÍA — SAOKO;

Пісня літа: Джек Гарлоу — First Class.

