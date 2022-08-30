Шоу-біз

Премія MTV VMA 2022: переможці та хто з українців отримав престижну нагороду

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 15:00
Переможці MTV Video Music Awards 2022: хто став переможцем
Фото: Getty Images

Більше новин
Історія Орини Семещук – водійки трамвая з Маріуполя
Її роботу знищили, але вона завжди у серці. Історія водійки трамвая з Маріуполя
Заняття йогою вдома
Привітність та комфорт: топ-5 YouTube-каналів для занять йогою в домашніх умовах
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Премія MTV VMA 2022: переможці та хто з українців отримав престижну нагороду
Гривню лихоманить, а валюта укріплюється? Що буде з курсом долара у вересні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сергій Танчинець про найстрашніший для нього момент під час війни
Чути страх рідних і не мати змоги допомогти — Сергій Танчинець про найстрашніший момент за час війни
Ярмак про перезапис пісні Моя страна українською мовою
Відчув, що просто не можу співати російською — Ярмак про українізацію хіта Моя країна
Премія MTV VMA 2022: переможці та хто з українців отримав престижну нагороду
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
Freel & Jamala — Коли закінчаться війни — співаки випустили нову пісню
Коли закінчаться війни — Jamala та Freel випустили пісню про вільних та незламних українців

Відео
0:01:08
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі

Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
0:09:04
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
0:15:48
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 30 серпня
0:07:26
Відставка Шойгу
ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
До горя неможливо звикнути: вдова героя Андрія Кизило розповіла про те, яким був її чоловік
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
0:03:35
Харків
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Вперше в історії України бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори – що це означає
Більше відео
Ікра з баклажанів
Читати далі
Готуйся до зими смачно: запашна ікра з баклажанів
Як почистити пральну машинку: інструкція поетапно
Читати далі
Щоб служила довго та якісно! Як почистити пральну машинку вдома самостійно

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь