Как фиксировать правду о войне — присоединяйся к дискуссии на ОМКФ

29 сентября в рамках секции Film Industry Office 16-го Одесского международного кинофестиваля состоится панельная дискуссия Факты в эпоху постправды.

Мероприятие объединит журналистов, документалистов, кинематографистов и представителей государства, чтобы обсудить, как фиксировать и распространять правду во время войны и глобальной постправды.

Факты в эпоху постправды — детали дискуссии на ОМКФ-2025

Война, развязанная Россией против Украины, показала, насколько важно документировать правду. На протяжении многих лет та страна систематически использовала исторический негационизм в качестве формы пропаганды, отрицая факты, манипулируя статистикой и выдавая поддельные документы за подлинные.

Участники панели обсудят совместные усилия, направленные на сохранение подлинных исторических свидетельств, которые послужат основой для будущего правосудия и формирования общественной памяти.

Модератором дискуссии станет Елена Фроляк, ведущая и руководительница программы Факты на ICTV.

В обсуждении примут участие такие спикеры:

Егор Олесов — продюсер, сценарист, режиссер, соучредитель United Heroes;

— продюсер, сценарист, режиссер, соучредитель United Heroes; Дмитрий Куевда — представитель Медиацентра Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины;

— представитель Медиацентра Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины; Олег Корниенко — журналист, военный корреспондент Фактов;

— журналист, военный корреспондент Фактов; Анастасия Гайдукевич-Качуро — историк, научный сотрудник Национального музея Революции Достоинства;

— историк, научный сотрудник Национального музея Революции Достоинства; Каолан Робертсон — ирландский журналист-расследователь, режиссер;

— ирландский журналист-расследователь, режиссер; Александр Макобрий — заместитель директора Департамента стратегических коммуникаций и продвижения украинской культуры.

Цель мероприятия — показать, что фиксация правды является общей задачей, которую выполняют журналисты, документалисты, кинематографисты и государство, каждый из которых является частью единого механизма.

Дата и время панельной дискуссии: 29 сентября, 13:00-14:30.

Место проведения: Киев, ул. Бориса Гринченко, 7 (Дом Архитектора, Большой Зал).

Присоединяйтесь к разговору, чтобы узнать, как мы можем противостоять пропаганде и совместно творить историю.

