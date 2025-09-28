Як фіксувати правду про війну — доєднуйся до дискусії на ОМКФ

29 вересня у межах секції Film Industry Office 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться панельна дискусія Факти в епоху постправди.

Захід об’єднає журналістів, документалістів, кінематографістів та представників держави, щоб обговорити, як фіксувати та поширювати правду під час війни та глобальної постправди.

Факти в епоху постправди — деталі дискусії на ОМКФ-2025

Війна, розв’язана Росією проти України, показала, наскільки важливим є документування правди. Роками та країна систематично використовувала історичний негаціонізм як форму пропаганди, заперечуючи факти, маніпулюючи статистикою та видаючи фальшиві документи за справжні.

Учасники панелі обговорять спільні зусилля, спрямовані на збереження справжніх історичних свідчень, які слугуватимуть основою для майбутнього правосуддя та формування суспільної пам’яті.

Модераторкою дискусії стане Олена Фроляк, ведуча та керівниця програми Факти на ICTV.

В обговоренні візьмуть участь такі спікери:

Єгор Олесов — продюсер, сценарист, режисер, співзасновник United Heroes;

Дмитро Куєвда — представник Медіацентру Головного управління комунікацій Збройних Сил України;

Олег Корнієнко — журналіст, воєнний кореспондент Фактів;

Анастасія Гайдукевич-Качуро — історикиня, наукова співробітниця Національного музею Революції Гідності;

Каолан Робертсон — ірландський журналіст-розслідувач, режисер;

Олександр Макобрій — заступник директора Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури.

Мета заходу — показати, що фіксація правди є спільним завданням, яке виконують журналісти, документалісти, кінематографісти та держава, кожен з яких є частиною єдиного механізму.

Дата та час панельної дискусії: 29 вересня, 13:00-14:30;

Місце проведення: Київ, вул. Бориса Грінченка, 7 (Будинок Архітектора, Велика Зала).

Приєднуйтесь до розмови, щоб дізнатися, як ми можемо протистояти пропаганді та спільно творити історію.

