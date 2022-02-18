Шоу-биз

Признаюсь, мне тяжело быть артистом: Христина Соловий о другой стороне медали

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 18 февраля 2022, 12:00
Христина Соловій, фото
Фото: Instagram

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