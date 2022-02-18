Признаюсь, мне тяжело быть артистом: Христина Соловий о другой стороне медали

Артистам также нелегко переживать времена неопределенности и информационной войны. Особенно, когда от новостей зависят твои планы, гонорары, работа целой команды людей.
Своими тревогами по поводу ситуации в Украине поделилась известная певица Христина Соловий. Она планировала организовать концерт в Киеве 16 февраля — в “день российского вторжения”.
В собственном Instagram певица призналась:
Два месяца назад я взялась за эту авантюру с верой в то, что все будет хорошо. Последние недели были критичными, и мысль отменить его преследовала постоянно.
Два месяца назад я взялась за эту авантюру с верой в то, что все будет хорошо. Последние недели были критичными, и мысль отменить его преследовала постоянно.
В день выступления Христину Соловий разбудили сирены. К счастью, оказалось, что это только скорая проезжала мимо окон ее жилья. И несмотря на то, что худшего не случилось, тревожные мысли не покидали исполнительницу.
Только друзья смогли убедить певицу, что концерты нужны. Особенно в такое бурное время. Ведь они позволяют людям быть в моменте, не думать о страшных навязанных картинках, жить осознанную жизнь здесь и сейчас.
Признаюсь, мне сложно быть артистом, делать из этого бизнес. Восьмой год в этой сфере, а я только работаю на аренду квартиры.
Признаюсь, мне сложно быть артистом, делать из этого бизнес. Восьмой год в этой сфере, а я только работаю на аренду квартиры.
По словам Христины, каждый концерт для нее — безумная ответственность: перед зрителями, которые приобрели билет; перед людьми, которым она платит зарплату; перед организаторами, рискующими немалыми деньгами.
Где-то в этом всем еще создание песен. Этим фото я хочу показать бэкстейдж радостных моментов бытия артиста.
Где-то в этом всем еще создание песен. Этим фото я хочу показать бэкстейдж радостных моментов бытия артиста.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловій (@soloviyka)
Публикация от Христина Соловій (@soloviyka)
И хотя мысль о том, что Христина Соловий проводит концерт в Киеве, греет, но все же — в данный момент — певица чувствует себя истощенной.
Стресс, усталость, сорванные дедлайны и договоренности, неоправданные ожидания. Что я вообще здесь делаю?
Стресс, усталость, сорванные дедлайны и договоренности, неоправданные ожидания. Что я вообще здесь делаю?
Но когда отчаяние наполняет душу, певица вспоминает, что лучшая поддержка — это люди, которые, несмотря ни на что, приходят на концерты и поддерживают артиста своими аплодисментами и улыбками.
Ваши глаза, то, как вы подпеваете, как кайфуете от музыки — это зажигает во мне жизнь и дает энергию творить дальше.
Ваши глаза, то, как вы подпеваете, как кайфуете от музыки — это зажигает во мне жизнь и дает энергию творить дальше.
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