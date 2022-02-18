Зізнаюся, мені важко бути артистом: Христина Соловій про другий бік медалі

Артистам також нелегко переживати часи невизначеності й інформаційної війни. Надто — коли від новин залежать твої плани, гонорари, робота цілої команди людей.

Своїми тривогами щодо ситуації в Україні поділилася і відома співачка Христина Соловій. Вона саме планувала організовувати концерт у Києві 16 лютого — у “день російського вторгнення”.

У власному Instagram співачка зізналася:

Два місяці тому я взялась за цю авантюру з безпечною вірою, що все буде добре. Останні тижні були критичні, і думка скасувати його була постійно.

У день виступу Христину Соловій розбудили сирени. На щастя, виявилося, що це лишень швидка проїжджала повз вікна її помешкання. І попри те, що найгіршого не сталося, тривожні думки не залишали виконавицю.

Христина Соловій каже: друзі переконали її, що концерти потрібні. Особливо у такий буремний час. Адже вони дають змогу людям бути в моменті, не думати про страшні нав’язані картинки, жити усвідомлене життя тут і зараз.

Зізнаюсь, мені важко бути артистом, робити з цього бізнес. Восьмий рік у цьому, а я лише працюю на оренду квартири.

За словами Христини, кожен концерт для неї — то шалена відповідальність, яку вона бере на себе. Це відповідальність перед глядачами, які придбали квиток; перед людьми, яким вона платить зарплату; перед організаторами, які ризикують чималими грошима.

Десь у цьому всьому ще саме створення пісень. Цим фото я хочу показати бекстейдж радісних моментів буття артиста.

І хоча думка про те, що Христина Соловій проводить концерт у Києві, гріє, та все ж — у моменті — співачка почувається змученою.

Стрес, втома, зірвані дедлайни, зірвані домовленості, невиправдані очікування. Що я взагалі тут роблю?

Але коли розпач сповнює душу, виконавиця згадує, що найкраща підтримка — це люди, які попри все приходять на концерти й підтримують артиста своїми оплесками та посмішками.

Ваші очі, те, як ви підспівуєте, як кайфуєте від музики— це запалює в мені життя і дає енергію творити далі.

Останнім часом співаки й співачки стають дедалі відвертішими. Читай щиру історію Jerry Heil про сталкінг. Як нав’язливий фанат переслідував виконавицю понад рік і чому поліція не арештувала сталкера.