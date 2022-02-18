Шоу-біз

Зізнаюся, мені важко бути артистом: Христина Соловій про другий бік медалі

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 18 Лютого 2022, 12:00
Христина Соловій, фото
Фото: Instagram

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