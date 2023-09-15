Пуаро против мистики: рецензия на фильм Призраки в Венеции

На этой неделе в украинский прокат вышел очередной фильм о приключениях бельгийского сыщика Эркюля Пуаро от Кеннета Браны. На этот раз известный детектив расследует загадочное убийство в старинном палаццо, где по слухам обитает много привидений. Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел фильм и готов поделиться мыслями о том, что удалось Кеннету Бране на этот раз, а что — нет.

Рецензия на фильм Призраки в Венеции

1947 год. Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) поселился в Венеции и ведет нелюдимый образ жизни. Его преследуют потенциальные клиенты, желающие подбросить детективу очередное интересное дело, так что Пуаро даже приходится нанять охранника.

Все меняется, когда в жизни Пуаро появляется старая подруга — писательница Ариадна Оливер. Она приглашает детектива на спиритический сеанс в старинный палаццо накануне Хэллоуина, чтобы вывести на чистую воду экстрасенса Джойс Рейнольдс (Мишель Йео).

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А сам сеанс проходит для того, чтобы вызвать дух умершей дочери владелицы палаццо Ровены Дрейк (Келли Райли). Конечно, все идет не по плану, а сеанс обернется серией убийств, разобраться в которых сможет только известный бельгийский детектив.

Призраки в Венеции — уже третий фильм об Эркюле Пуаро, где главную роль играет Кеннет Брана, и он сам стоит у режиссерского руля. На этот раз он довольно свободно экранизировал роман Агаты Кристи Вечеринка на Хэллоуин.

Однако место действия изменено с дождливого Лондона в не менее дождливую, по крайней мере, в фильме Венецию. Предвоенные тридцатые сменились послевоенными сороковыми, а главный герой, отойдя от дел, окончательно потерял всякую надежду.

Вообще Брана в своих экранизациях Агаты Кристи подходит к изображению Пуаро не как классическому детективу, а скорее как супергерою. Первый фильм показывал его историю происхождения, второй увеличил масштаб действия и еще больше углублялся в психологию героя. А третий стал самым жутким и много приемов заимствовал из хорроров.

Призраки в Венеции — это довольно темное кино, причем в прямом смысле, ведь действие здесь происходит в течение одной ночи в дождевой Венеции, поэтому света в фильме очень мало, чем Брана пользуется, чтобы сделать атмосферу жуткой.

К тому же такое визуальное решение еще и неплохо рифмуется с душевным состоянием самого Пуаро. Поэтому с предыдущими работами Браны о бельгийском детективе возникает значительный контраст.

Если предыдущие фильмы были яркими и красочными, то в новом фильме сдержанная гамма. То же самое можно сказать и об актерском составе — в новом фильме фактически нет суперпопулярных звезд, кроме разве что Мишель Йео, которая получила безумную популярность после ленты Все везде и сразу.

Если же говорить о темах, которые на этот раз поднимает Брана, то главные из них: противостояние мистического и реального, проживание травм и поиски надежды. Детективная сторона фильма остается где-то на втором плане, как и в предыдущих фильмах. И такое впечатление, что режиссер оставляет ее там сознательно.

И, собственно, это и является главной проблемой экранизаций Агаты Кристи от Кеннета Браны — он так сильно хочет найти новый подход к детективному жанру, добавить ему глубины, что забывает о ключевых характеристиках удачного детектива. И это, прежде всего, интересная загадка.

Вопрос “Кто убийца?” должен интриговать на протяжении всего просмотра в фильме, однако Брана недорабатывает в этом плане.

Попытка добавить в новый фильм о Пуаро элементов хоррора и мистики тоже работает не очень хорошо. Во-первых, Брана берет от фильмов ужасов надоедливые клише. К примеру, герой смотрит в зеркало, отворачивает взгляд, а через секунду в отражении видит что-то ужасное.

Во-вторых, режиссер хоть и использует хоррор-элементы, но вроде бы в половину сили. И потому они не работают соответствующим образом, а фильм как будто пытается усидеть на двух стульях между детективом и хоррором. И есть пример серии фильмов Крик, где элементы детектива и хоррора соединены почти безупречно.

Поэтому новый фильм об Эркюле Пуаро вряд ли понравится фанатам жанра, потому что слишком свободно показывает события романа. Также фильм может не понравиться и поклонникам экранизаций Браны, потому что предыдущие работы имели в себе элемент аттракциона, неплохо развлекали, а также радовали помпезным звездным составом.

Но все же Призраки в Венеции хоть и не достигают своих задач, все еще могут развлечь жуткой атмосферой и собственно видами Венеции. Последних, правда, хотелось бы больше.

Но не менее заметны и украинские ленты. Читай, о чем фильм Довбуш и почему он стоит внимания.

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