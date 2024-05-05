Шоу-биз

Женщины должны бороться, чтобы их услышали! Донателла Версаче рассказала о семи жизненных правилах и мудростях

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 мая 2024, 19:30
Семь жизненных правил и мудростей от Донателлы Версаче
Фото: Instagram

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