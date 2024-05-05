Женщины должны бороться, чтобы их услышали! Донателла Версаче рассказала о семи жизненных правилах и мудростях

Если тебя вдохновляют истории, советы и принципы жизни известных и успешных людей, это может стать мотивацией и опытом. Часто эти люди не имели ничего и пробирались из низов. И многие из них стали настолько успешными, что о них знает каждый. В материале расскажем о семи жизненных правилах и мудростях от Донателлы Версаче.

Семь жизненных правил и мудростей от Донателлы Версаче — ее история

Донателла Версаче — итальянский модельер, главный дизайнер модного дома Versace с 1997 года и в прошлом PR-директор бренда. Она возглавила модный дом после смерти своего брата Джанни Версаче, который его основал.

Ей пришлось пройти долгий и сложный путь, чтобы коллекции Versace стали снова популярны после гибели Джанни. Главным принципом бренда остается женственность и роскошь. Именно Донателла придумала приглашать для участия в показах известных людей.

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В начале мая 2024 года ей исполнилось 69 лет. Vogue решил поделиться ее жизненными правилами и мудростью.

Как и любая женщина, я сталкиваюсь с предположениями о том, кто я и что могу. Женщины должны проявлять себя гораздо больше, чем мужчины, и бороться, чтобы их услышали. Но времена меняются, для женщин все налаживается.

Модельер делится, женщины сейчас могут быть, кем хотят. Есть очевидный прогресс женщин во всех областях, но и есть куда двигаться. Своей страстью в жизни она считает равенство.

Такую же страсть и ценность ей удалось привить своему бренду — выступать за свободу и право быть собой.

Донателла убеждена, что для успеха нужно развитие. В бизнесе, моде и любой другой сфере жизни — ничего не остается неизменным.

Я знаю, что сильнее тогда, когда верна самой себе и имею собственный взгляд. Раньше были случаи, когда я сомневалась и вела себя осторожнее — это проявлялось в моей работе.

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Быть сильной — сложно, но это дает видимые результаты, добавляет Донателла. Придает вдохновение и энергию то, какими ее творения видят другие, а также успех модного дома. Своей дизайнерской задачей она называет стремление к индивидуальности и власти для женщин, равенства в мире.

Будьте смелыми и бесстрашными во всем, что вы делаете, всегда без компромиссов!

Одним из важнейших правил, которого придерживается модельер и которым делится — опираться на свою семью. И говорит, семья — это больше, чем просто фамилия.

Последним, но не менее важным правилом, Донателла Версаче выделяет творчество как коллективную работу.

— Молодые дизайнеры — моя абсолютная страсть. Сегодня я работаю с некоторыми удивительными молодыми талантами в моде. Люблю встречаться с молодыми дизайнерами, когда они окончили школу, чтобы посмотреть, как они растут, — рассказывает Донателла.

Выпускники модных колледжей со всего мира приезжают к ней, чтобы поделиться мыслями и энергией, своей страстью и творчеством. Поэтому за кулисами известных дизайнеров стоят много людей, которые прилагают усилия. И каждая их идея имеет решающий вклад во всю модную индустрию.

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