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Жінки мають боротися, щоб їх почули! Донателла Версаче розповіла про сім життєвих правил і мудростей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Травня 2024, 19:30
Сім життєвих правил і мудростей від Донателли Версаче
Фото: Instagram

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