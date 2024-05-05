Жінки мають боротися, щоб їх почули! Донателла Версаче розповіла про сім життєвих правил і мудростей

Якщо тебе надихають історії, поради та принципи життя відомих та успішних людей — це може стати мотивацією та досвідом. Часто ці люди не мали нічого і пробиралися з низів. І багато з них стали настільки успішними, що про них знає чи не кожен. У матеріалі розповімо про сім життєвих правил і мудростей від Донателли Версаче.

Сім життєвих правил і мудростей від Донателли Версаче — її історія

Донателла Версаче — італійська модельєрка, головна дизайнерка модного дому Versace з 1997 року та в минулому PR-директорка бренду. Вона очолила модний дім після смерті свого брата — Джанні Версаче, який його заснував.

Їй довелося пройти довгий та складний шлях, аби колекції Versace стали знову популярними після загибелі Джанні. Головним принципом бренду лишається жіночність та розкіш. Саме Донателла вигадала запрошувати до участі в показах відомих людей.

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На початку травня 2024 їй виповнилося 69 років. Тож Vogue вирішив поділитися її життєвими правилами та мудрістю.

Як і будь-яка жінка, я зіштовхуюся з припущеннями про те, хто я і що можу. Жінки мають проявляти себе значно більше, ніж чоловіки, і боротися, щоб їх почули. Але часи змінюються, для жінок усе налагоджується.

Модельєрка ділиться, жінки зараз можуть бути, ким хочуть. Є очевидний прогрес жінок у всіх сферах, але і є куди рухатися. Своєю пристрастю у житті вона вважає рівність.

Таку ж пристрасть і цінність їй вдалося привити до свого бренду — виступати за свободу та право бути собою.

Донателла переконана, для успіху потрібен розвиток. У бізнесі, моді та будь-якій іншій сфері життя — нічого не лишається незмінним.

Я знаю, що сильніша тоді, коли вірна самій собі і маю власний погляд. Раніше були випадки, коли я сумнівалась й поводилась обережніше — це виявлялось у моїй роботі.

Бути сильною важко, але це дає видимі результати, додає Донателла. Додає натхнення та енергії те, якими її витвори бачать інші, а також успіх модного дому. Своїм дизайнерським завданням вона називає прагнення індивідуальності та влади для жінок, рівності у світі.

Будьте сміливими й безстрашними в усьому, що ви робите, завжди без компромісів!

Одним із найважливіших правил, якого дотримується модельєрка, та яким ділиться — опиратися на свою родину. І каже, родина — це більше, ніж просто прізвище.

Останнім, але не менш важливим правилом, Донателла Версаче виділяє творчість як колективну роботу.

— Молоді дизайнери — моя абсолютна пристрасть. Сьогодні я працюю з деякими дивовижними молодими талантами в моді. Люблю зустрічатися з молодими дизайнерами, коли вони закінчили школу, щоб подивитися, як вони ростуть, — розповідає Донателла.

Випускники модних коледжів з усього світу приїздять до неї, аби поділитися думками та енергією, своєю пристрастю і творчістю. Тож за лаштунками відомих дизайнерів стоять багато людей, які докладають зусилля. І кожна їхня думка має вирішальний вклад у всю модну індустрію.

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