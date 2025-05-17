Голосование на Евровидении 2025: когда откроются линии и можно ли отдать голос за Украину

Позади уже два полуфинала Евровидения, которые были лирическими, зажигательными, сексуальными и очень яркими! Нынешние участники удивляли не только своими вокальными данными, но и постановками, посылами, а некоторые даже связями с россиянами!

Сегодня, 17 мая, гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025! Самое важное — успеть проголосовать за своего фаворита, а времени на это будет не так много, как кажется. Рассказываем, когда начинается голосование на Евровидении, и сколько оно длится.

Голосование на Евровидении 2025: когда откроются линии

Голосование в гранд-финале песенного конкурса Евровидение 2025 откроется сразу в начале шоу! Еще перед первым выступлением ведущие объявят, что линии для голосования открыты.

Так у каждого желающего будет достаточно времени на голосование. Его будет не менее 26 выступлений. Это от 1,5 часа до 2 часов. По нашему часовому поясу финал Евровидения начинается в 22:00.

Выступления конкурсантов будут следовать один за другим. Поэтому примерно до полуночи у украинцев будет время для голосования за фаворита конкурса.

Голосование может длиться и дольше, если в финале конкурса кроме основных 26 участников будут выступать и другие приглашенные гости.

Если ты находишься в Украине, голосовать за свою страну нельзя. Если ты смотришь Евровидение из страны, которая не участвует в конкурсе, ты тоже можешь голосовать за любимую песню.

Голоса зрителей из стран конвертируются в баллы, а затем присуждаются десятке самых популярных песен. Во время финала баллы зрителей суммируются с оценками профессиональных жюри.

Чтобы точно не упустить момент голосования в финале Евровидения, во время его начала зайди на сайт esc.vote и выбери, за кого хочешь отдать голос. С территории Украины нельзя будет проголосовать за Украину. Таково правило для достижения честности и прозрачности.

На сайте нужно выбрать свою страну пребывания, а также прочитать информацию обо всех конкурсантах. Среди них можно выбрать, за кого хочется проголосовать.

Как проголосовать на Евровидении: видео-объяснение

Раньше мы рассказывали, когда и где смотреть финал Евровидения 2025 года.

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