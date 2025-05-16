Голосування на Євробаченні 2025: коли відкриються лінії і чи можна віддати голос за Україну

Позаду вже два півфінали Євробачення, які були ліричними, запальними, сексуальними та дуже яскравими! Цьогорічні учасники дивували не лише своїми вокальними даними, а й постановками, посилами, а деякі навіть зв’язками з росіянами!

У суботу, 17 травня, відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025! Найважливіше — встигнути проголосувати за свого фаворита, а часу на це буде не так багато, як видається. Розповідаємо, коли починається голосування на Євробаченні і скільки воно триває.

Голосування на Євробаченні 2025: коли відкриються лінії

Голосування у гранд-фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2025 розпочнеться відразу на початку шоу! Ще перед першим виступом ведучі оголосять, що лінії для голосування відкриті.

Так кожен охочий матиме достатньо часу на голосування. Його буде щонайменше 26 виступів. Це від 1,5 години до 2 годин часу. За нашим часовим поясом фінал Євробачення розпочинається о 22:00.

Виступи конкурсантів йтимуть один за одним. Тому приблизно до опівночі українці матимуть час для голосування за фаворита конкурсу.

Голосування може тривати і довше, якщо у фіналі конкурсу, крім основних 26 учасників, виступатимуть й інші запрошені гості.

Якщо ти перебуваєш в Україні, голосувати за свою країну не можна. Якщо ти дивишся Євробачення з країни, яка не бере участі в конкурсі, ти теж можеш голосувати за улюблену пісню.

Глядацькі голоси з країн конвертуються у бали, а потім присуджуються десятці найпопулярніших пісень. Під час фіналу бали глядачів сумуються з оцінками професійних журі.

Аби точно не пропустити момент голосування у фіналі Євробачення, під час його початку зайди на сайт esc.vote та вибери, за кого хочеш віддати голос. З території України не можна буде проголосувати за Україну. Таким є правило для досягнення чесності та прозорості.

На сайті потрібно вибрати свою країну перебування, а також прочитати інформацію про всіх конкурсантів. Серед них можна вибрати того, за кого хочеться проголосувати.

Як проголосувати на Євробаченні: відеопояснення

Раніше ми розповідали, коли і де дивитися фінал Євробачення 2025.

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