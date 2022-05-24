Собрал полтора миллиона гривен на благотворительность! Ярославский о кулинарной дипломатии и продаже своей книги

В начале июня ресторатор и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский организовывает благотворительный ужин в Праге на уровне послов разных стран. Событие состоится при поддержке Министерства внешних дел.

В эфире телемарафона шеф рассказал о кулинарной дипломатии, показе нашей страны через еду, а также продаже кулинарной книги для благотворительности.

Кулинарная дипломатия

Цель (благотворительного ужина — ред.) через кулинарию показать всему миру, кто мы, украинцы. Через еду, мне кажется, проще всего достучаться до каждого. Потому что мы едим трижды в день, — делится Ярославский.

Он хочет показать, в частности, упущенные из-за войны возможности Украины. К примеру, в Каховке в Херсонской области фермеры выращивали спаржу. Благодаря блюдам со спаржей можно рассказать миру, что мы сейчас потеряли.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Украина намного больше, чем борщ и вареники. По словам Ярославского, наши современные шефы могут достойно соревноваться на мировом уровне, хотя еще десять лет назад украинцам не хватало знаний в кулинарии.

Мы изобретательные, можем из мелочей сделать вкуснейшее блюдо. Мы сильные и победим… Наш уровень выше многих в Европе.

100 рецептов на каждый день

Печатная книга 100 рецептов на каждый день от Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского вышла в ноябре. А когда началась полномасштабная война, кулинары решили не просто просить людей в соцсетях делать пожертвования, а продавать электронную версию своего труда.

Сначала за цель поставили собрать миллион для помощи детской больнице Охматдет, но удалось собрать гораздо больше.

На самом деле, мы уже собрали полтора миллиона благотворительными электронными книгами. Мы перевели книгу на английский язык и сейчас собираем много денег из-за границы, потому что там это ценится, — рассказывает Ярославский.

На вырученные деньги уже купили три низкотемпературных морозильника для хранения крови, которые едут в Институт рака. Примеру кулинаров стали следовать и другие компании.

В будущем ресторатор планирует закупать необходимое медицинское оборудование для украинских больниц.

Тем временем шеф-повар Эктор Хименес-Браво собрал 40 тысяч евро на благотворительность в Варшаве. Читай, куда пойдут деньги.