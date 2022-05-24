Зібрав півтора мільйона гривень на благодійність! Ярославський про кулінарну дипломатію та продаж своєї книги 

На початку червня ресторатор та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський організовує благодійну вечерю у Празі на рівні послів різних країн. Подія відбудеться за підтримки Міністерства зовнішніх справ України.

В ефірі телемарафону шеф розповів про кулінарну дипломатію, показ нашої країни через їжу, а також продаж кулінарної книги для благодійності.

Кулінарна дипломатія

Мета (благодійної вечері — ред.) через кулінарію показати всьому світу, хто ми, українці. Через їжу, мені здається, найпростіше достукатись до кожного. Тому що ми їмо тричі на день, — ділиться Ярославський.

Він хоче показати, зокрема, втрачені через війну можливості України. Наприклад, у Каховці на Херсонщині фермери вирощували спаржу. Завдяки стравам зі спаржею можна розповісти світу, що ми зараз втратили.

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Україна — набагато більше, ніж борщ та вареники. За словами Ярославського, наші сучасні шефи можуть гідно змагатися на світовому рівні, хоча ще десять років тому українцям бракувало знань у кулінарії.

Ми винахідливі, можемо з дрібниць зробити дуже смачну страву. Ми сильні і переможемо… Наш рівень вищий за багатьох у Європі.

100 рецептів на кожен день

Друкована книга 100 рецептів на кожен день від Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського вийшла в листопаді. А коли почалась повномасштабна війна, кулінари вирішили не просто просити людей у соцмережах робити пожертви, а продавати електронну версію своєї праці.

Спочатку за ціль поставили зібрати мільйон для допомоги дитячій лікарні Охматдит, але вдалося зібрати набагато більше.

Насправді ми вже зібрали півтора мільйона благодійними електронними книгами. Ми переклали книгу англійською мовою і зараз збираємо багато грошей з-за кордону, бо там це цінується, — розповідає Ярославський.

На вторговані гроші вже купили три низькотемпературних морозильники для зберігання крові, які їдуть до Інституту раку. Приклад кулінарів почали наслідувати й інші компанії.

У майбутньому ресторатор планує закуповувати необхідне медичне обладнання в українські лікарні.

Тим часом шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зібрав 40 тисяч євро на благодійність у Варшаві. Читай, куди підуть гроші.