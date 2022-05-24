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Зібрав півтора мільйона гривень на благодійність! Ярославський про кулінарну дипломатію та продаж своєї книги 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Травня 2022, 13:30
Володимир Ярославський про кулінарну дипломатію та благодійність
Фото: Instagram

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