$7 млн за 30 секунд: чем поразила реклама брендов на Суперкубке в этом году

В этом году финальная игра Чемпионата футбольной лиги США (NFL), известная как SuperBowl, прошла 11 февраля на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. По статистике, более половины зрителей Суперкубка смотрит его исключительно из-за рекламных роликов, поскольку в этот день показывают все самое лучшее.

Хедлайнером шоу во время перерыва в игре (Halftime show) в этом году стал американский R&B и хип-хоп-исполнитель Usher.

Группа Havas Village Ukraine собрала яркие кампании брендов, привлекших внимание во время главного спортивного события года. О них рассказываем ниже.

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CeraVe

Для своего дебюта на Суперкубке CeraVe разорвал маркетинговые правила. Случайно бренд имеет схожее название с тихим чудаковатым актером Майклом Сера. CeraVe и агентство Ogilvy решили разыграть людей, создав иллюзию, что Сера является основателем CeraVe.

Актер полностью вошел в роль, выполняя причудливые публичные трюки, и с помощью инфлюэнсеров подпитывал слухи за несколько недель до Суперкубка. К тому времени, когда правда была раскрыта в рекламном ролике CeraVe (бренд был разработан вместе с дерматологами, а не с актером) — кампания уже приобрела популярность далеко за пределами игры.

Dunkin’

Бен Аффлек, похоже, наслаждается жизнью. “Больше ни одного печального Аффлека”, — добавляет в свое резюме поп-звезда, срывает сессию записи жены Дженнифер Лопес и возвращается к своему акценту Бостона. Он пережевывает декорации, унижает своего лучшего друга, анонсирует новые яркие вещи и напитки от Dunkin’.

Его возвращение на Суперкубок, с Мэттом Дэймоном и Томом Брейди как нежелающими соучастниками заговора, происходит после рекламы, вышедшей во время церемонии вручения Грэмми, основав концепцию Аффлека-рэпера и продвигая его с Дэймоном и агентство Artists Equity. Концепция столь же намеренно бессмысленна, насколько и звучит. И, вероятнее всего, зрители еще не видели последнего жуткого альтер-его Аффлека.

Kawasaki

Для своей первой рекламы в Большой игре Kawasaki попала в богатую культурную вену. Поскольку мюллеты вернулись в поколение зуммеров, почему бы не сделать всем и каждому прическу, которую когда-то высмеивали?

С помощью цифровых эффектов вокалист Stone Cold Стив Остин, медведь гризли, лысый орел и другие получили фолликулярный макияж. Кроме забавных шуток бренд воплотил концепцию в идеальную артикуляцию сообщения о продукте. Каждый, кто посмотрел ролик, теперь знает, что внедорожник Ridge — это мюллет транспорта: спереди бизнес, сзади — вечеринка. Ожидается, что постпандемический всплеск продаж получит еще один толчок.

State Farm

Арнольд Шварценеггер может совершать героические поступки, например спасать щенков и беременных женщин в роли агента Стейт Фарм из фальшивого боевика.

Но ему нужна небольшая помощь с диалогами, ведь люди все еще не перестают смеяться над австрийским акцентом Терминатора. Сюжет вращается вокруг его неправильного произношения, доводящего шутку до смешных крайностей, с легкой руки Дэнни ДеВито.

Verizon

Бейонсе — одна из самых известных исполнительниц на планете, и ей есть что сказать. Два слова. Новая. Музыка.

Как и предполагалось, толпа неистовствовала. В 60-секундной рекламе от Ogilvy для Verizon женщина, которая может поставить интернет на колени, узнала, что не может сломать 5G, как бы она ни пыталась.

Тактика охватывала позирование в розовой одежде Барби, представление роскошного робота, по имени Beyonc-AI, управление лимонадным киоском с отсылкой к альбому звезды Lemonade и пение в открытом космосе.

Возможно, именно неожиданный анонс нового альбома оказал наибольшее влияние на аудиторию, однако факт остается фактом — Verizon все еще вправе хвастаться тем, что приземлил Бэй.

Uber Eats

Множество знаменитостей за одну минуту? Конечно, это могло бы настолько повлиять на зрителей, что и слова в рекламе были бы лишними. Однако юмор, объединивший все с коротких сцен — усиливает эффект и заставляет все досмотреть до конца. А потом долгое время обсуждать между собой.

Рейчел ведь не узнала Роса, а Викторию Бекхэм снова просит ее муж говорить искреннюю правду. И как это пропустить, а потом отказаться от всех возможных доставок от Uber Eats?

Google Pixel

Ты почти ничего не видишь на экране. Однако в этом состоянии тебе не будет одиноко. А ведь герой рекламы тоже ничего не видит, а ты смотришь на этот мир в течение минут его глазами.

Тем не менее, новая технология, которую пытается презентовать Google Pixel, позволит увидеть не только проблески надежды, но и важнейшие моменты жизни. Ведь Guided Frame на Pixel 8 использует искусственный интеллект, чтобы облегчить людям со слепотой или слабовидением фотографировать и делиться повседневной жизнью.

В США рекламные паузы во время Супербоула представляют собой национальное развлечение, а также витрину для демонстрации возможностей и распространения традиционной телевизионной рекламы. Для наших креативщиков новая ценная порция вдохновения. Ценна во всех смыслах. По данным Financial Times, бренды заплатили около $7 млн за 30 секунд рекламы во время Супербоула, что примерно на десять процентов больше, чем в прошлом.

Ранее мы также рассказывали, чем кончился Суперкубок и кто стал победителем финального матча НФЛ.

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