Супербоул-2024: кто стал победителем финального матча НФЛ

Супербоул — одно из главных спортивных событий США, несмотря на неширокую популярность американского футбола рядом с другими видами спорта, привлекает зрителей со всего мира.

Каким был Супербоул-2024, как завершился главный матч американского футбола и кто стал победителем игры — читай в нашем материале.

Супербоул-2024: результаты финала лиги НФЛ

В финале сезона 2023-2024 встретились команды Канзас Сити Чифс и Сан-Франциско 49ерс. Это не первая их встреча — четыре года назад эти команды уже боролись между собой в финале.

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Обе команды не набрали очков в первой четверти, но во второй команда Сан-Франциско 49ерс открыли счет с результатом 10:0.

В конце третьей четверти Канзас Сити вышли в лидеры со счетом 13:10. Тачдаун команда занесла после ошибки Сан-Франциско при возвращении мяча.

Во время последней четверти Сан-Франциско занесли еще один тачдаун, однако кикер команды Джейк Муди не реализовал право на пробитие удара ценой в 1 очко после тачдауна. Сан-Франциско набрали 6 очков, а не 7 — 16:13 в их пользу.

Обе команды забили голы друг другу, а за 6 секунд до конца матча “Чифс” реализовали еще один гол и перевели игру в овертайм, поскольку результат игры составлял 19:19.

В овертайме команда Сан-Франциско забили первыми. Однако после этого Канзас Сити Чифз занесли тачдаун — 25:22 в их пользу.

Таким образом, команда Канзас Сити Чифз одержала победу на Супербоуле-2024 и стала чемпионом НФЛ.

Для Канзас Сити Чифс это вторая победа на Супербоуле. В прошлый раз они становились чемпионами сезона 2003-2004, обойдя Нью Ингленд Петриотс.

В то же время команда Сан-Франциско 49ерс проиграла свой третий Супербоул подряд. В последний раз они получали титул чемпионов НФЛ в сезоне 1994 года.

Что такое Супербоул

Супербоул — это финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Первая игра состоялась 15 февраля 1967 в Лос-Анджелесе. За трофей боролись победители Супербоул-2024 Канзас Сити Чифз и Грин Бэй Пэкерз. Победу тогда одержали Грин Бэй со счетом 35:10.

С этого времени игра проходит ежегодно в воскресенье сразу после окончания стадии плей-офф. Этот день называется Super Bowl Sunday.

Супербоул широко известен в мире благодаря своим шоу, которые проходят в перерыве между второй и третьей четвертями.

В первые годы в этих шоу обычно участвовал оркестр, но начиная с 1970 года началась традиция приглашать известных музыкантов.

В разные годы на стадионе Супербоула выступали всемирно известные звезды: Aerosmith, Бритни Спирс, Prince, Black Eyed Peas, Мадонна, Бейонсе, Кэти Перри, Леди Гага, Бруно Марс, Рианна и другие.

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