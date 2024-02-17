Я не увидел усталости от войны — Тарас Тополя о мировом турне группы Антитела

Война внесла свои коррективы в жизнь — артисты, которые когда-то собирали тысячную аудиторию и гастролировали по всему миру, сейчас переживают другие времена. Часть из них взяли в руки оружие, как вот фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

О службе и войне, паузе на сцене и отношении иностранцев к войне в Украине — певец рассказал в интервью журналистам Фактам.Life Карине Зуевой и Даниилу Самсонову. Мы выбрали интересное и делимся информацией с тобой.

Тарас Тополя о сцене и фронте

Недавно группа Антитела закончила свое мировое турне, а 14 февраля музыканты дали большой концерт в киевском Дворце спорта.

Сейчас также смотрят

— В прошлый раз, пять лет назад, мы собрали два Дворца спорта, и это было очень щемяще. Потом начался Covid-19, потом широкомасштабная война, и вот, наконец, нам снова удалось выйти на эту сцену, — говорит Тарас Тополя и добавляет: верит, что у них всех есть определенная роль.

Было столько ситуаций, когда мы могли погибнуть и больше никогда не выйти на эту сцену. Я верю в какую-то определенную роль. Наверное, Творец дает нам шанс еще выйти что-нибудь спеть, пожалуй, нам еще есть что сказать.

Певец также добавил, что украинских песен сейчас особенно жаждут за границей. Ведь беженцы, что были вынуждены искать безопасности в других странах, ищут мостик к прежней жизни здесь, дома.

Тарас Тополя убежден, что на концерты люди приходят, чтобы впустить песни Антител в свою жизнь и прожить собственные воспоминания.

И хотя большая война внесла коррективы, певец отмечает: когда-то они собрались вместе на сцене, чтобы группа Антитела существовала, доносила важное для них слушателям. И хотя участники группы должны защищать свою страну, но музыкантами они не перестали быть.

— Когда меня спрашивают за границей, кто вы: парамедик, отец или музыкант? В первую очередь я — музыкант и отец, как и Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь, — говорит Тополя.

О кругосветном турне

По словам Тараса Тополи, в кругосветном турне группе удалось собрать $650 тыс.

— Запечатлелось оно (турне — ред.) невероятной отдачей людей с верой в то, что мы делаем правильное дело, и то, что Украина обязательно победит.

Я не увидел там усталости от войны, я увидел усталость вообще от этого марафона, в котором мы бежим. Но у всех есть уверенность, что Украина одержит эту победу, — говорит фронтмен.

Также Тарас Тополя поделился, что общался и давал интервью иностранцам, и не встретил никого, кто бы поддерживал РФ или не верил в победу Украины.

Вместе с певческой карьерой Тарас Тополя также защищает родную страну. О военных буднях и пережитом он рассказал раньше — читай об этом в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.