Я не побачив втоми від війни — Тарас Тополя про світове турне гурту Антитіла

Війна внесла свої корективи у життя — артисти, які колись збирали тисячну аудиторію та гастролювали цілим світом, нині переживають геть інші часи. Частина з них взяли до рук зброю, як от фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

Про службу та війну, паузу на сцені та ставлення іноземців до війни в Україні — співак розповів в інтервʼю журналістам Фактам.Life Каріні Зуєвій та Даніїлу Самсонову. Ми вибрали найцікавіше та ділимося інформацією з тобою.

Тарас Тополя про сцену та фронт

Нещодавно гурт Антитіла закінчив своє світове турне, а 14 лютого музиканти дали великий концерт у київському Палаці спорту.

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— Минулого разу, п’ять років тому, ми зібрали два Палаци спорту, і це було дуже щемливо. Потім почався Covid-19, потім широкомасштабна війна, і от нарешті нам знову вдалося вийти на цю сцену, — каже Тарас Тополя та додає: вірить, що у них всіх є певна роль.

Було стільки ситуацій, коли ми могли загинути та більше ніколи не вийти на цю сцену. Я вірю в якусь певну роль. Напевно, Творець дає нам шанс ще вийти щось заспівати, мабуть, нам ще є що сказати.

Співак також додав, що до українських пісень зараз особливо спраглі за кордоном. Адже біженці, які змушені були шукати безпеки в інших країнах, шукають мостик до колишнього життя тут, вдома.

Тарас Тополя переконаний, що на концерти люди приходять, щоб впустити пісні Антитіл у своє життя та прожити власні спогади.

І хоч велика війна внесла корективи, співак відзначає: колись вони зібралися разом на сцені, аби гурт Антитіла існував, доносив важливе для них до слухачів. І хоч зараз учасники гурту повинні захищати свою країну, та музикантами вони не перестали бути.

— Коли мене питають за кордоном — хто ви: парамедик, батько чи музикант? Насамперед я музикант і батько, як і Сергій Вусик та Дмитро Жолудь, — каже Тополя.

Про навколосвітнє турне

За словами Тараса Тополі, у навколосвітньому турне гурту вдалося зібрати $650 тис.

— Закарбувалося воно (турне — ред.) неймовірною віддачею людей з вірою в те, що ми робимо правильну справу, і те, що Україна обов’язково переможе.

Я не побачив там втоми від війни, я побачив втому взагалі від цього марафону, в якому ми біжимо. Але у всіх є впевненість, що Україна здобуде цю перемогу, — каже фронтмен.

Також Тарас Тополя поділився, що спілкувався та давав інтервʼю іноземцям, і не зустрів нікого, хто б підтримував РФ чи не вірив у перемогу України.

Разом зі співочою карʼєрою, Тарас Тополя також захищає рідну країну. Про військові будні та пережите він розповів раніше — читай про це у матеріалі.

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