Teresa & Maria, но на польском! Дуэт Lunaria сделал кавер на песню, которая представит Украину на Евровидении 2024

Песня Jerry Heil и Alyona Alyona, с которой артистки представят Украину на Евровидении, уже давно понравилась иностранцам. В социальных сетях можно увидеть сотни обзоров и тысячи комментариев. А дуэт Lunaria сделал кавер на польском языке песни Teresa & Maria.

Teresa & Maria — кавер на польском от Lunaria: слушать

Дуэт Lunaria состоит из вокалиста Бориса Степаняна и гитариста Михала Посесека. Они создали кавер на песню Teresa & Maria. Видео уже набрало более 3 тыс. лайков и 85 тыс. просмотров.

Песня Teresa & Maria на польском. Держим кулачки за девчонок! Желаем им лучшего выступления на Евровидении 2024 — написали музыканты в описании к видео.

— После почти двух миллионов проигрываний и тысяч запросов на полную версию на одной из платформ мы делимся с вами нашим кавером на эту песню!

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Такая версия понравилась и украинцам, и полякам. В комментариях можно прочесть немало приятного и множество слов поддержки. Многие одобрительные комментарии именно от украинцев.

Ранее мы рассказывали об образах Jerry Heil & alyona alyona на Нацотборе 2024.

Фото: скриншот с видео

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