Образы победительниц нацотбора 2024 года — о чем говорит одежда и какие смыслы несет: взгляд стилиста

Предыдущими выходными украинцы определили своих представителей на Евровидение 2024. Jerry Heil и alyona alyona смогли покорить слушателей со всего мира, а их образы для выступления обсуждают до сих пор — украинки уже выбирают похожую одежду для повседневной жизни.

Красота, однозначно, кроется не в одежде и не навязанных обществом параметрах. И добавить стиля повседневной жизни можно и самостоятельно, если руководствоваться подсказками стилистов.

Редакция Вікна-новини пообщалась со стилистом и имидж-консультантом Анной Пустоваловой, которая рассказала, как удачно воплотить подобные образы в ежедневный стиль и что можно добавить в одежду, чтобы девушки выглядели на сцене еще лучше.

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Образ Jerry Heil и alyona alyona на нацотборе 2024

Стилистка Анна Пустовалова отмечает, что подобранная одежда хорошо раскрывает девушек, намекает на их деятельность и мысли, которые они пытаются выразить песней.

— Мы знаем, что Алена — преимущественно исполнительница рэп жанра, и в песне её часть тоже была в этом стиле. Одежда — это язык, способ общения со зрителем, и плащ-накидка сразу дает понимание, ассоциации к творчеству и личности Алены.

Образ Яны — строгость и геометричность силуэтов костюма — дает нам определенным образом понять важность мысли, которую она несет в песне.

Но в то же время показывает игривость и настроение “озорной девушки”, которое выражается легким фатиновым хвостом и юбкой. По моему мнению, строка “Давай, мала, палай” и её наряды — это та гармония и тот месседж, который одежда может передать без слов, — объяснила стилист.

Также Анна Пустовалова отметила, как четко и ненавязчиво в одежде подчеркнут украинский этнокод: через бусы, швы на рубашке Алены и прически.

— Для песни, которую девушки исполняли, и миссии, которую они несут на международном уровне — это важно.

Анна Пустовалова также подробно разобрала акценты в образах Яны и Алены.

— Образ Яны точно и метко подчеркивает хрупкость её черт лица, рук, шеи. Например, из-за сылянки: ожерелье едва заметно, нежно мерцает под софитами, именно этот акцент выделяет хрупкую шею.

Также интересно работает контраст форм и объемов. Плечи гротескно увеличены — на их фоне тело выглядит изящно. Но при этом пиджак имеет четкие, возможно, даже грубые линии. Это дает визуальную четкость чертам лица и телосложению в целом.

Для сцены это важно, чтобы не сливаться с темным фоном, — объясняет имидж-консультант.

— Образ Алены мне лично дает ассоциацию — женщина, которая в силах защитить. Возможно, это делает именно накидка, в которую можно завернуть, словно обнять. Прическа, со стилистической стороны и технических правил стилизации, должна быть выше. К примеру, высокий пучок.

Но я рада, что здесь скучные правила нарушены и стилисты предпочли этносоставляющий образ, — подчеркнула Анна.

О чем говорит одежда победительниц нацотбора

Жюри национального отбора обратили внимание певиц на необходимость добавить что-то акцентное и яркое в одежду для лучшего эффекта.

Мы спросили у стилиста Анны Пустоваловой, как по её мнению, можно улучшить образ девушек на Евровидении.

— Не люблю формулировку подходит/не подходит, потому что в современном мире это не важно. Более важно, чтобы цвет выполнил свою функцию — донес идею и передал настроение. Когда ожидаемый результат достигнут, вопрос “подходит ли мне этот цвет” — уже не имеет значения. Поэтому я буду говорить в контексте уместности черного цвета в выступлении девушек.

И здесь я считаю — 100% черный цвет как основа — уместен. Он показывает и нейтральность, равенство девушек в тандеме, характеризует тяжелые болезненные события нашей страны.

И на контрасте показывает, что даже при всем темном и страшном, что переживают украинцы каждый день — мы все равно можем быть весёлыми, верить, работать и можем петь — мы живы.

Белые акценты стилистически разбавляют сплошную “темноту” образов, а по эмоциональной нагрузке — это сила, вера. Даже когда очень больно и мир рушится — она все равно есть у нас, — заключает стилист.

Как улучшить образ победительниц нацотбора: взгляд стилиста

— К образу Яны я бы добавила объем в плечи и сделала более пушистую фатиновую юбку, чтобы силуэт выглядел целостно и не терялся на сцене. Когда я просматривала выступление, юбка местами выглядела “редкой”.

Также, чтобы зациклить и замешать оба образа девушек, я бы добавила к образу Jerry Heil белую деталь. Например, рукав с бахромой, которая будет видна из-под пиджака, что даст акцент на руки певицы, которые во время исполнения песни играют большую роль.

В образе Алены я точно убрала бы капюшон, ведь он не несет никакой функции в выступлении, а с учетом, что эта деталь не держит формы — она выглядит лишней.

К тому же визуально добавляет объем к шее, на его фоне “прячется” прическа. Прическу, как я уже говорила, можно немного приподнять, а чтобы коса виднелась — капюшон стоит убрать.

Образы победительниц нацотбора 2024 года — о чем говорит одежда и какие смыслы несет: взгляд стилиста / 2 Фотографии

А также я бы заменила бусы, можно добавить белого цвета. Причем белое ожерелье должно быть первым, но лежать ниже, чем оригинальное.

Так мы откроем шею, которая визуально удлинит её и “разгрузит” эту зону.

Плащ, со стилистической точки зрения, больше похож на верхнюю одежду — пуховик. Но понимаю замысел: если заменить его на подобную за силуэтом вещь, но выполненную из другой ткани, то эффект исчезнет, у нас получится обычное пальто.

Поэтому плащ я бы не меняла, — объяснила Анна Пустовалова.

Как воплотить такие образы в повседневной жизни

На самом деле образы девушек очень легко можно носить в повседневной жизни, убеждает эксперт. Ведь забрав лишь несколько деталей, можно сделать одежду практичной и стильной.

— Если мы говорим об образе Яны, то одним движением убираем фатиновый “хвост”, выбираем удобную обувь — кеды, лоферы, челси. На голову можем добавить кепку, чтобы образ был более расслаблен.

Одеваем пальто — мне больше нравится вариант с шубой или огромным бомбером, добавляем мягкую сумку, чтобы расслабить образ, — и все, получаем удобный и многофункциональный вариант одежды для работы или прогулки.

Образы победительниц нацотбора 2024 года — о чем говорит одежда и какие смыслы несет: взгляд стилиста / 9 Фотографий

Образ Алены также можно легко трансформировать. Вместо рубашки можно выбрать свитер. Если это офисный дресскод — тогда свободный лонгслив, наверх выбирай объемную рубашку.

Что касается сумки — я бы выбрала структурную и точно не маленькую, она не должна визуально теряться в верхней одежде. Добавить платок на голову — образ готов! — советует стилист и имидж-консультант Анна Пустовалова.

Образы победительниц нацотбора 2024 года — о чем говорит одежда и какие смыслы несет: взгляд стилиста / 6 Фотографий

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