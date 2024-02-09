Здоров'я та краса
Ексклюзив

Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 14:00
Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки
Фото: Instagram, Getty Images

Ексклюзиви
Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки
У дитини точно все добре? “Червоні прапорці” поведінки, за яких потрібна психологічна допомога
Зрадники України
Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям
Питання стоматологу: відповіді на ТОП-10 запитань стоматологу
Про правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти — найчастіші питання до стоматолога
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що з ним робити
Дивитись більше

Більше новин
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
Валентинки своїми руками: креативні ідеї
Найщиріші привітання, виготовлені власноруч! Як зробити валентинки на 14 лютого
лібідо та сексуальна конституція
Відсутність сексуального бажання: норма чи ні? Яка різниця між лібідо та статевою конституцією
Схуднення
Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтологиня
Дивитись більше

Матеріали по темі

AIKO - Pedestal: переклад пісні з якою виступить Чехія на Євробаченні-2024
AIKO — Pedestal: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Чехії та про що її пісня
Alyona Alyona і Jerry Heil Teresa Maria
Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria: про що пісня переможниць нацвідбору на Євробачення 2024
Як носити вишиванку: ідеї, з чим поєднувати вишиванку в повсякденному житті
Не лише на свята! Як носити вишиванку в повсякденному житті: вдалі поєднання
Jerry Heil та alyona alyona — Teresa & Maria: Джамала про те, як покращити пісню
Щоб приспів звучав як маніфест! Джамала дала поради, як посилити українську пісню на Євробаченні-2024

Відео
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками

11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
Більше відео
Грип і вакцинація літніх людей: розвінчання популярних міфів
Читати далі
Щеплення гірше за хворобу? Розвінчуємо найпоширеніші міфи про грип і вакцинацію літніх людей
Дріжджове підживлення для розсади і рослин: рецепт заготівлі
Читати далі
Найкраще підживлення для рослин? Як приготувати дріжджове добриво для розсади — покроково

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь