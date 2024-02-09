Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки

Минулих вихідних українці визначили своїх представників на Євробачення 2024. Jerry Heil та alyona alyona змогли підкорити слухачів з усього світу, а їхні образи для виступу обговорюють досі — українки вже обирають схожий одяг для повсякденного життя.

Краса, однозначно, криється не в одязі та не навʼязаних суспільством параметрах. Та додати стилю повсякденному життю можна й самостійно, якщо керуватися підказками стилістів.

Редакція Вікна-новини поспілкувалася зі стилісткою та імідж-консультанткою Анною Пустоваловою, яка розповіла, як вдало втілити подібні образи у щоденний стиль та що можна додати до одягу, аби дівчата виглядали на сцені ще краще.

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Образ Jerry Heil та alyona alyona на нацвідборі 2024

Стилістка Анна Пустовалова зазначає, що підібраний одяг добре розкриває дівчат, натякає на їхню діяльність та думки, які вони намагаються висловити піснею.

— Ми знаємо, що Альона — переважно виконавиця реп жанру, і в пісні її частина також була в цьому стилі. Одяг — це мова, спосіб спілкування з глядачем, і плащ-накидка одразу дає розуміння, асоціації щодо творчості та особистості Альони.

Образ Яни — строгість та геометричність силуетів костюма — дає нам певним чином зрозуміти важливість думки, яку вона несе у пісні.

Але водночас показує грайливість і настрій “бешкетного дівчати”, який виражається легким фатиновим хвостом і спідницею. На мою думку, речення “Давай, мала, палай” і її вбрання — це та гармонія і той меседж, який одяг може передати без слів, — пояснила стилістка.

Також Анна Пустовалова зазначила, як чітко та ненавʼязливо в одязі підкреслено український етнокод: через намиста, шви на сорочці Альони та зачіски.

— Для пісні, яку дівчата виконували та місії, що вони несуть на міжнародному рівні — це важливо.

Анна Пустовалова також детально розібрала акценти в образах Яни та Альони.

— Образ Яни точно і влучно підкреслює тендітність її рис обличчя, рук, шиї. Наприклад, через силянку: намисто ледь помітне, ніжно мерехтить під софітами, саме цей акцент виділяє тендітну шию.

Також цікаво працює контраст форм і обʼємів. Плечі гротесково збільшені — на їхньому фоні тіло виглядає витончено. Але при цьому піджак має чіткі, можливо навіть, грубі лінії. Це дає візуальну чіткість рисам обличчя і статурі в цілому.

Для сцени це важливо, аби не зливатись навіть з темним фоном, — пояснює імідж-консультантка.

— Образ Альони мені особисто дає асоціацію — жінка, яка має силу захистити. Можливо, це робить саме накидка, в яку можна загорнути, ніби обійняти. Зачіска, зі стилістичного боку і технічних правил стилізації, мала б бути вищою. Наприклад, високий пучок.

Але я рада, що тут нудні правила порушені й стилісти надали перевагу етноскладовій образу, — підкреслила Анна.

Про що говорить нам одяг переможниць нацвідбору

Журі національного відбору звернули увагу співачок на необхідність додати щось акцентне та яскраве до одягу, для кращого ефекту.

Ми запитали у стилістки Анни Пустовалової, як на її думку, можна покращити образ дівчат на Євробачення.

— Не люблю формулювання пасує/не пасує, бо в сучасному світі це — не важливо. Важливіше, аби колір виконав свою функцію — доніс ідею та передав настрій. Коли очікуваного результату досягнуто, питання “чи мені пасує цей колір” — вже не має значення. Тому я буду говорити в контексті доречності чорного кольору у виступі дівчат.

І тут я вважаю — 100% чорний колір як основа — є доречним. Він водночас показує і нейтральність, рівність дівчат в тандемі, характеризує важкі болючі події нашої країни.

І на контрасті показує, що навіть попри все темне і страшне, що переживають українці кожного дня — ми все одно можемо бути веселі, маємо віру, працюємо та можемо співати — ми живі.

Білі акценти стилістично розбавляють суцільну “темноту” образів, а за емоційним навантаженням — це сила, віра, спроможність. Навіть коли дуже боляче і світ руйнується — вона все одно є у нас, — висновує стилістка.

Як можна покращити образ переможниць нацвідбору: погляд стилістки

— До образу Яни я б додала обʼєму в плечі та зробила більш пухнасту фатинову спідницю, аби силует виглядав цілісно і не губився на сцені. Коли я переглядала виступ, спідниця місцями виглядала “рідкувато”.

Також, аби зациклити та “замішати” обидва образи дівчат, я б додала до образу Jerry Heil білу деталь. Наприклад, рукав з бахромою, що буде виднітися з-під піджака, що дасть акцент на руки співачки, які під час виконання пісні грають велику роль.

В образі Альони я б точно прибрала капюшон, адже він не несе ніякої функції у виступі, а з урахуванням, що ця деталь не тримає форми — вона виглядає зайвою.

До того ж візуально додає обʼєму до шиї, на його фоні “ховається” зачіска. Зачіску, як я вже казала, можна трохи підняти, а щоб коса виднілася — капюшон варто прибрати.

Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки / 2 Фотографії

А також я б замінила намисто, можна додати білого кольору. При чому біле намисто має бути першим, але лежати нижче, ніж оригінальне.

Так ми відкриємо шию, що візуально подовжить її та “розвантажить” цю зону.

Плащ, зі стилістичної точки зору, більше схожий на верхній одяг — пуховик. Та розумію задум: якщо замінити його на подібну за силуетом річ, але виконану з іншої тканини, то ефект зникне, у нас вийде звичайне пальто.

Тому, плащ я б не змінювала, — пояснила Анна Пустовалова.

Як втілити такі образи у повсякденному житті

Насправді образи дівчат дуже легко можна перетворити на повсякденні, переконує експертка. Адже забравши лише кілька деталей, можна зробити одяг практичним та стильним.

— Якщо ми кажемо про образ Яни, то одним рухом прибираємо фатиновий “хвіст”, обираємо зручне взуття — кеди, лофери, челсі. На голову можемо додати кепку, аби образ був більш розслабленим.

Одягаємо пальто — мені більше подобається варіант з шубою або величезним бомбером, додаємо мʼяку сумку, аби розслабити образ, — і все, отримуємо зручний та багатофункціональний варіант одягу для роботи чи прогулянки.

Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки / 9 Фотографій

Образ Альони також можна легко трансформувати. Замість сорочки можна обрати светр. Якщо це офісний дрескод — тоді вільний лонгслів, наверх обирай обʼємну сорочку.

Щодо сумки — я б обрала структурну і точно не маленьку, вона не повинна візуально губитися у верхньому одязі. Додати хустку на голову — образ готовий! — радить стилістка та імідж-консультантка Анна Пустовалова.

Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки / 6 Фотографій

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