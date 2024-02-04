Переможець нацвідбору: нарешті відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2024

Українці здавна славилися своїми піснями, в які закладали особливі сенси та бажання. Нині на головному пісенному конкурсі світу представники різних країн презентують власну культуру через пісню та змагаються за звання переможця Євробачення щороку. Потрапити на Євробачення можна після національного відбору у своїй країні.

Україна також бере участь у 68 пісенному конкурсі Євробачення 2024, де змагатиметься з іншими 36 країнами. Через збій у роботі застосунку Дія напередодні, визначити переможця та підрахувати усі голоси вдалося в неділю, 4 лютого. Нарешті відомо, хто переміг на нацвідборі та представлятиме Україну на Євробаченні 2024.

Хто переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення

У національному відборі України на Євробачення 2024 перемогли Jerry Heil та alyona alyona. Перемогу Jerry Heil та alyona alyona отримали шляхом глядацького голосування та оцінок від журі — Андрія Данилка, Джамали та Сергія Танчинця.

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За результатами, Jerry Heil та alyona alyona отримали 10 балів від журі та 11 балів від глядачів.

Jerry Heil та alyona alyona представлятиме Україну на Євробаченні-2024: що відомо

Після перемоги на нацвідборі 2024, Jerry Heil та alyona alyona прокоментували цей досвід.

— Хочеться висловити нереальну вдячність. Дякуємо українцям, і ЗСУ, завдяки яким все було можливе, — прокоментувала Яна.

Ця пісня про обʼєднання.

Пісня переможця нацвідбору 2024: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Голосування глядачів та журі: скільки балів отримали учасники нацвідбору на Євробачення

За результатами голосування журі, учасники нацвідбору на Євробачення 2024 отримали такі бали:

1 бал — гурт Nahaba;

2 бали — гурт Nazva;

3 бали — Skylerr;

4 бали — Drevo;

5 бали — Anka;

6 балів — Yaktak;

7 балів — гурт Yagody;

8 балів — Ingret;

9 балів — Melovin;

10 балів — дует alyona alyona & Jerry Heil;

11 — гурт Ziferblat.

За результатами глядацького голосування, бали були такими:

1 бал — гурт Nazva;

2 бали — Ingret;

3 бали — Drevo;

Drevo; 4 бали — Anka;

Anka; 5 бали — гурт Nahaba;

Nahaba; 6 бали — Skylerr;

Skylerr; 7 бали — гурт Yagody;

гурт Yagody; 8 бали — гурт Ziferblat;

гурт Ziferblat; 9 бали — Melovin;

Melovin; 10 бали — Yaktak;

Yaktak; 11 бали — дует alyona alyona & Jerry Heil ;

Інші конкурсанти також мали гарні пісні: раніше ми публікували повний плейліст пісень учасників нацвідбору на Євробачення 2024.

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