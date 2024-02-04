Переможець нацвідбору: нарешті відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2024

Українці здавна славилися своїми піснями, в які закладали особливі сенси та бажання. Нині на головному пісенному конкурсі світу представники різних країн презентують власну культуру через пісню та змагаються за звання переможця Євробачення щороку. Потрапити на Євробачення можна після національного відбору у своїй країні.
Україна також бере участь у 68 пісенному конкурсі Євробачення 2024, де змагатиметься з іншими 36 країнами. Через збій у роботі застосунку Дія напередодні, визначити переможця та підрахувати усі голоси вдалося в неділю, 4 лютого. Нарешті відомо, хто переміг на нацвідборі та представлятиме Україну на Євробаченні 2024.
У національному відборі України на Євробачення 2024 перемогли Jerry Heil та alyona alyona. Перемогу Jerry Heil та alyona alyona отримали шляхом глядацького голосування та оцінок від журі — Андрія Данилка, Джамали та Сергія Танчинця.
За результатами, Jerry Heil та alyona alyona отримали 10 балів від журі та 11 балів від глядачів.
Після перемоги на нацвідборі 2024, Jerry Heil та alyona alyona прокоментували цей досвід.
— Хочеться висловити нереальну вдячність. Дякуємо українцям, і ЗСУ, завдяки яким все було можливе, — прокоментувала Яна.
Ця пісня про обʼєднання.
Ця пісня про обʼєднання.
За результатами голосування журі, учасники нацвідбору на Євробачення 2024 отримали такі бали:
За результатами глядацького голосування, бали були такими:
Інші конкурсанти також мали гарні пісні: раніше ми публікували повний плейліст пісень учасників нацвідбору на Євробачення 2024.
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