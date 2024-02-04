Победитель нацотбора: наконец-то известно, кто представит Украину на Евровидении 2024

Украинцы давно славились своими песнями, в которые закладывали особые смыслы и желания. Сейчас на главном песенном конкурсе мира представители разных стран презентуют свою культуру через песню и соревнуются за звание победителя Евровидения каждый год. Попасть на Евровидение можно после национального отбора в своей стране.

Украина также принимает участие в 68 песенном конкурсе Евровидения 2024, где сразится с другими 36 странами. Читай в материале, кто победил на нацотборе и будет представлять Украину на Евровидении 2024 года.

Кто победил в финале Нацотбора на Евровидение

В национальном отборе Украины на Евровидение 2024 года победил Jerry Heil та alyona alyona. Победу Jerry Heil та alyona alyona получили путем зрительского голосования и оценок от жюри — Андрея Данилко, Джамалы и Сергея Танчинца.

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По результатам, Jerry Heil та alyona alyona получили 10 баллов от жюри и 11 баллов от зрителей.

Jerry Heil та alyona alyona будет представлять Украину на Евровидении-2024: что известно

После победы на нацотборе 2024 года, Jerry Heil та alyona alyona прокомментировали этот опыт.

— Хочется выразить нереальную благодарность. Спасибо украинцам, и ВСУ, благодаря которым все было возможно, — прокомментировала Яна.

Эта песня об объединении.

Песня победителя нацотбора 2024: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Голосование зрителей и жюри: сколько баллов получили участники нацотбора на Евровидение

По результатам голосования жюри, участники нацотбора на Евровидение 2024 года получили следующие баллы:

1 балл — группа Nahaba;

2 балла — группа Nazva;

3 балла — Skylerr;

4 балла — Drevo;

5 балла — Anka;

6 баллов — Yaktak;

7 баллов — группа Yagody;

8 баллов — Ingret;

9 баллов — Melovin;

10 баллов — дуэт alyona alyona & Jerry Heil;

11 — группа Ziferblat.

По результатам зрительского голосования, баллы были такими:

1 балл — группа Nazva;

2 балла — Ingret;

3 балла — Drevo;

4 балла — Anka;

5 балла — группа Nahaba;

6 балла — Skylerr;

7 балла — группа Yagody;

8 балла — группа Ziferblat;

9 балла — Melovin;

10 балла — Yaktak;

11 балла — дуэт alyona alyona & Jerry Heil;

Другие конкурсанты также имели хорошие песни: раньше мы публиковали полный плейлист песен участников нацотбора на Евровидение 2024 года.

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