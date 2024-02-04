Победитель нацотбора: наконец-то известно, кто представит Украину на Евровидении 2024

Украинцы давно славились своими песнями, в которые закладывали особые смыслы и желания. Сейчас на главном песенном конкурсе мира представители разных стран презентуют свою культуру через песню и соревнуются за звание победителя Евровидения каждый год. Попасть на Евровидение можно после национального отбора в своей стране.
Украина также принимает участие в 68 песенном конкурсе Евровидения 2024, где сразится с другими 36 странами. Читай в материале, кто победил на нацотборе и будет представлять Украину на Евровидении 2024 года.
В национальном отборе Украины на Евровидение 2024 года победил Jerry Heil та alyona alyona. Победу Jerry Heil та alyona alyona получили путем зрительского голосования и оценок от жюри — Андрея Данилко, Джамалы и Сергея Танчинца.
По результатам, Jerry Heil та alyona alyona получили 10 баллов от жюри и 11 баллов от зрителей.
После победы на нацотборе 2024 года, Jerry Heil та alyona alyona прокомментировали этот опыт.
— Хочется выразить нереальную благодарность. Спасибо украинцам, и ВСУ, благодаря которым все было возможно, — прокомментировала Яна.
Эта песня об объединении.
Эта песня об объединении.
По результатам голосования жюри, участники нацотбора на Евровидение 2024 года получили следующие баллы:
По результатам зрительского голосования, баллы были такими:
Другие конкурсанты также имели хорошие песни: раньше мы публиковали полный плейлист песен участников нацотбора на Евровидение 2024 года.
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