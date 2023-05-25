Шоу-биз

Королева рок-н-рола ушла, но ее наследие вечно! Что известно о жизни, карьере и смерти Тины Тернер

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 мая 2023, 09:00
Тіна Тернер померла: що відомо про кар'єру та смерть співачки
Фото: Depositphotos

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