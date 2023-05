Королева рок-н-рола ушла, но ее наследие вечно! Что известно о жизни, карьере и смерти Тины Тернер

Наверное, все, кто любит рок-н-ролл, знают имя легендарной певицы Тины Тернер. Ее имя знакомо даже тем, кто не сильно увлекается этим жанром музыки. Даже юные миллениалы слышали ее хит The Best и напевали: “You are simply the best”. К сожалению, Тина Тернер умерла на 83 году жизни после долгой борьбы с болезнью.

Умерла Тина Тернер: что известно

О смерти американской певицы сообщили на ее официальной страничке в Instagram.

— С большой грустью мы сообщаем о смерти Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего.

Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку. Все наше сердечное сострадание обращено к ее семье. Тина, мы будем очень по тебе скучать, — говорится в сообщении.

Тина Тернер: болезнь и состояние здоровья

В последние годы Тина Тернер не скрывала, что имеет проблемы со здоровьем. В 2013 году она пережила инсульт, а спустя несколько лет у нее обнаружили рак кишечника.

Позже у певицы диагностировали почечную недостаточность, в 2017 году певице сделали операцию и пересадку почки.

Когда ей исполнился 81 год, в 2021 году Тина Тернер выпустила автобиографический фильм, в котором рассказала, почему решила покинуть сцену.

Тина Тернер: карьера и награды

Карьера Тины была длиною в полвека, за годы работы она получила множество наград, среди которых восемь Грэмми, а журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

Если спросить у современных поколений меломанов, какие хиты Тины Тернер они знают, скорее всего в ответ можно услышать: The Best, What’s Love Got to Do With It, Private Dancer.

Эти песни были хитами в 1980-х годах. Но свою карьеру Тина начала еще задолго до этих синглов. Даже первую награду Грэмми она получила в 1972 году в дуэте со своим первым партнером по сцене и мужем Айком (Ike & Tina Turner). А петь начала еще в 1960-х годах.

В 1978-м браку Тины и Айка пришел конец, и Тина начала выступать самостоятельно. Большинство сомневались, что она сможет достичь успеха одна в конце 1970-х в США. Большинство ссылалось на ее расу, но мощный и хриплый вокал вместе с эксцентричными телодвижениями завоевали сердца миллионов не только в Америке. И вскоре Тину стали называть королевой рок-н-ролла.

Тину Тернер дважды включали в Зал славы рок-н-ролла: впервые в 1991 году вместе с Айком, во второй раз — в 2021-м как сольную исполнительницу.

Ее песня What’s Love Got to Do With It, записанная в 1984 году, не только стала главным хитом Тины, но и частью всемирного музыкального наследия.

Все больше мировых любимцев рассказывают, что уходят со сцены из-за болезни. Ранее Селин Дион рассказала о неизлечимой болезни и как она повлияла на ее карьеру.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!